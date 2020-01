Nouveau venu de l’année: Rozenstruik

Invaincu, Jairzinho Rozenstruik est passé d’un concurrent relativement inconnu à un concurrent poids lourd en l’espace d’un an.

Le Rozenstruik du Suriname (10-0 MMA, 4-0 UFC) a fait ses débuts à l’UFC le 2 février à Fortaleza, au Brésil, quand il est intervenu à court préavis pour affronter Junior Albini. Il a remporté le combat via TKO au deuxième tour, le coup d’envoi de son année spectaculaire.

Le suivant était Allen Crowder en juin, où Rozenstruik a marqué le deuxième KO le plus rapide de l’histoire des poids lourds, éliminant Crowder en seulement neuf secondes. Dès que la cloche a sonné, Crowder a couru dans un jab qui l’a assis, et Rozenstruik a suivi avec quelques coups de poing supplémentaires, rendant son adversaire inconscient. La finale à élimination directe lui a valu le bonus «Performance de la nuit».

Puis est venu son test le plus difficile à ce jour, un affrontement avec l’ancien champion des poids lourds de l’UFC et vétéran Andrei Arlovski à l’UFC 244, mais Arlovski a subi le même sort que la plupart des adversaires de Rozenstruik ont ​​connu. Ce fut une autre arrivée rapide pour «Bigi Boy» au Madison Square Garden de New York, cette fois, marquant un KO en moins de 30 secondes.

Rozenstruik a prouvé par ce point qu’il avait une puissance sérieuse, ce qui a contribué à sa montée rapide et a conduit à une grande opportunité. Il interviendrait à nouveau à court préavis, cette fois, pour affronter l’ancien champion des poids lourds Strikeforce, Alistair Overeem, à l’UFC sur ESPN 7.

Cette fois, ce n’était pas une autre nuit rapide pour Rozenstruik. Au lieu de cela, Rozenstruik s’est retrouvé descendu sur le tapis et contrôlé à quelques reprises. Overeem était en passe de prendre le zéro de la colonne des pertes de Rozenstruik, ainsi que d’arrêter le battage médiatique, mais les 10 dernières secondes se sont avérées fatales.

Rozenstruik a fait son chemin vers le haut, et avec quelques secondes restantes, a soufflé un Overeem épuisé avec un énorme coup droit, divisant sa lèvre en deux. La victoire de retour était le troisième arrêt de l’histoire de l’UFC, et la deuxième victoire de Rozenstruik s’accélère sur une période de 35 jours.

Un nouveau concurrent poids lourd a été créé, et il avait déjà en tête son prochain adversaire – un camarade poids lourd effrayant et percutant Francis Ngannou. Rozenstruik a réalisé son souhait.

Il sera à la tête de l’UFC Columbus le 28 mars, quand il affrontera Ngannou, son deuxième événement principal consécutif, dans un combat avec de réelles implications pour le titre.

Ce fut une première année mémorable à l’UFC pour Rozenstruik, qui a profité au maximum de 2019, et pourrait être à un combat d’un tir à la ceinture maintenant détenu par Stipe Miocic. Avec une fiche de 4-0 avec quatre finitions, peu de nouveaux arrivants ont eu le même impact que Rozenstruik en 2019, mettant le Suriname sur la carte du MMA et la division des poids lourds.

