Nunes en bas pour combattre Anderson ou Spencer ensuite

La division des poids plumes féminines peu développée de l’UFC a eu une grosse soirée samedi à l’UFC Norfolk avec quatre combattants en compétition pour affronter la double championne Amanda Nunes à Sao Paulo, Brésil le 9 mai à l’UFC 250. La promotion avait annoncé que Nunes défendre sa ceinture de 145 livres pour la première fois depuis son retrait de Cris Cyborg à la fin de 2018. Maintenant, tout ce dont ils avaient besoin était un concurrent.

Maintenant, ils en ont deux.

Megan Anderson a fait valoir son point de vue plus tôt dans la nuit avec un KO impressionnant de Norma Dumont à 3:31 du premier tour, mettant une droite à droite sur le menton de Dumont et la laissant tomber comme un sac de pommes de terre. Et puis dans le co-événement principal de la soirée, la Canadienne Felicia Spencer a rebondi après une perte de décision courageuse mais finalement futile contre Cris Cyborg à l’UFC 240 pour dominer absolument Zarah Fairn sur le terrain, laissant tomber une série de coudes qui l’ont forcée arrêt du premier tour six secondes plus tard qu’Anderson, à 3:37 du premier tour.

Après l’événement, Nunes a pesé ses pensées sur les deux femmes et a clairement indiqué qu’elle serait heureuse de faire face à l’une ou l’autre.

J’aime les deux gagnants ce soir. Maintenant, c’est au @danawhite pour lequel je suis prêt.

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 1 mars 2020

“J’aime les deux gagnants ce soir”, a-t-elle écrit sur Twitter. «Maintenant, c’est au Dana White. Je suis prêt pour l’un ou l’autre. “

Il n’y a pas eu de basculement de l’échelle d’une manière ou d’une autre du Dana White après la nuit de combat, à l’exception de Megan Anderson qui a reçu un bonus de performance de 50000 $. Mais Felicia Spencer détient une victoire sur Megan Anderson et s’est assise plus haut sur la carte, nous devons donc imaginer qu’elle aurait les premiers dibs. Bien sûr, les préoccupations commerciales ont tendance à contrôler les choses autant que la valeur athlétique ces jours-ci.Nous imaginons donc que l’UFC choisira volontiers Anderson à la place si Spencer exigeait une augmentation de salaire.

Il est difficile de savoir si Anderson ou Spencer ont beaucoup de chances contre Nunes, qui s’est imposée comme la GOAT féminine au cours des quatre dernières années avec un dossier de 12-1 à l’UFC. Après un début décevant à l’UFC contre Holly Holm, Megan Anderson ressemble plus à son auto-culotte Invicta avec ce gros KO du premier tour, mais venant contre Norma Viana non testée, cela ne signifie pas autant que si elle avait retiré quelqu’un avec plus de points de données.

Quant à Felecia Spencer, son adversaire Zarah Fairn était déjà exposée au sol par Anderson lors de son dernier combat, et n’avait rien pour Spencer dès la milliseconde que les deux ont commencé à basculer sur la toile. Spencer avait l’air brut sur les pieds pour me faire craindre une éruption de Nunes, même si elle lançait de beaux coups de pied dans le court laps de temps.

Non pas qu’ils étaient quelque chose qu’Amanda Nunes n’avait jamais vu auparavant. Spencer devrait mettre Nunes à terre (discutable) et la surclasser avec du grappling (également discutable) si elle espère gagner une épreuve de force à l’UFC 250. Elle serait un énorme outsider tout comme elle était la dernière fois qu’elle est allée au Brésil pour combattre Cyborg.

Vous vous lancez dans un combat pour le titre poids plume féminin avec les prétendants que vous avez, et bien que Spencer et Anderson semblent assez bons, il est clair que les 145 meilleurs livres ont encore du chemin à faire avant d’être au niveau de Nunes.

Que pensez-vous, Maniacs? Qui préféreriez-vous voir Amanda Nunes piétiner à Sao Paulo?