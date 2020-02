Nurmagomedov estime que McGregor devrait revenir à 155 livres, réduire le poids et gagner pour réclamer une opportunité en titre

Khabib Nurmagomedov après le stellaire UFC 242, gracieuseté de ..

Quand Dana White a révélé que, de battre Donald Cerrone dans le UFC 246, Conor McGregor recevrait une opportunité pour la ceinture avant Khabib NurmagomedovLa question la plus logique était la suivante: comment une victoire des poids mi-moyens garantit-elle un combat de départ à 155 livres?

Nurmagomedov, qui a déjà nié à plusieurs reprises son intérêt pour un match revanche avec les Irlandais, estime que l’ancien champion devrait revenir chez les Livians et gagner avant de penser à un deuxième combat.

“Cowboy” perd toujours ses combats stellaires. Toujours. Je ne me souviens pas une fois que j’ai gagné. Sur ses dix derniers combats, je pense qu’il en a perdu six ou sept », a déclaré le daguestan à TMZ Sports (via MMA Fighting). «Pour le moment, ce n’est pas un Welter de haut niveau ou un poids léger. Il a évidemment un grand nom, mais c’est fini. Conor a choisi un très bon adversaire. Revenez, battez «Cowboy», puis parlez de votre retour. Non, il doit combattre des adversaires puissants, comme Justin Gaethje ou quelqu’un comme ça. Il doit retourner à la division, il doit réduire le poids. C’est mon opinion. “

Ayant rejeté à plusieurs reprises l’idée simple d’une revanche avec McGregor, Nurmagomedov estime que les seules personnes qui recherchent cette revanche sont celles qui recherchent le drame.

«Je pense que les gens veulent nous voir continuer ce qui s’est passé la dernière fois. Ils veulent juste voir du drame. Si vous leur demandez: «Les gars, qui pensez-vous va gagner le match revanche?», 99% diront: «Khabib, comme il l’a fait la première fois». Les gens veulent juste regarder des drames. »

Nurmagomedov prévoit d’exposer sa ceinture à Tony Ferguson sur le stellaire de UFC 249.