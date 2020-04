Nurmagomedov: “Tant que je serai à l’UFC, Ferguson sera toujours champion par intérim et Conor numéro deux”

Khabib Nurmagomedov après sa victoire à l’UFC 229

Au milieu de la critique – d’un secteur du hobby et de l’un ou l’autre combattant – Khabib Nurmagomedov a confirmé mardi dernier sa libération de UFC 249 en ne pouvant quitter la Russie en raison des restrictions de vol actuellement en vigueur sur le pays.

Tony Ferguson, qui ne sait pas s’il verra une action au PPV, est convaincu que Nurmagomedov a reculé et c’est pourquoi il devrait être dépouillé de sa ceinture. Conor McGregorPour sa part, il en a profité pour qualifier le Russe de «poulet» car c’est la troisième fois qu’en raison de sa «faute» le concours avec «El Cucuy» est annulé.

Après s’être défendu sur les réseaux sociaux des critiques qu’il a reçues, Nurmagomedov s’est entretenu avec Brett Okamoto d’ESPN et a mentionné que pendant qu’il est sur UFCMcGregor et Ferguson devront se contenter de places secondaires.

“Pendant son séjour à l’UFC, Tony sera toujours le champion par intérim et Conor sera toujours le numéro deux. Pendant leur séjour, ces gars partageront toujours la deuxième place. Je serai toujours numéro un. Ces sujets ne sont pas à mon niveau. Battez-vous pour la ceinture intérimaire et demandez à Tony d’être le champion et à Conor de prendre la deuxième place. »

Nurmagomedov a maîtrisé McGregor au quatrième tour des Stellar’s UFC 229. Son combat contre Ferguson, cependant, n’a pas été possible à cinq reprises.