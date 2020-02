Nurmagomedov vs Ferguson: l’affiche officielle dévoilée

Eh bien, l’UFC a déployé l’affiche pour peut-être ses plus grands combats de l’année.

Jeudi soir, la promotion a révélé l’affiche officielle de l’UFC 249, qui accueille un combat de titre léger très attendu entre le champion Khabib Nurmagomedov et le meilleur concurrent Tony Ferguson dans la première.

La lutte se termine le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York, et est diffusée sur ESPN + pay-per-view.

Les deux concurrents sont sur des séquences de victoires historiques en entrant dans l’UFC 249. Nurmagomedov est invaincu à 28-0 au total et à 12-0 depuis qu’il a rejoint l’UFC. Pendant ce temps, Ferguson a eu quelques hoquets dans sa carrière, mais pas de mémoire récente. “El Cucuy” est sur une séquence de 12-0 et n’a pas perdu depuis 2012.

Ci-dessous, l’affiche officielle de l’UFC 249 (via Twitter):

Voici le lineip à jour pour l’UFC 249:

Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson – pour le titre léger

Jessica Andrade contre Rose Namajunas

Uriah Hall contre Ronaldo Souza

Calvin Kattar contre Jeremy Stephens

Ben Rothwell contre Gian Villante

Sijara Eubanks contre Sarah Moras

Shamil Abdurakhimov contre Ciryl Gane

Ottman Azaitar contre Khama Worthy

Lyman Good contre Belal Muhammad

Makhmud Muradov contre Karl Roberson

