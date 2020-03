Nurmagomedov vs. Ferguson n’aura pas lieu à Las Vegas ou Brooklyn, mais le combat aura lieu, dit Dana White

Le coronavirus n’empêchera pas Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson enfin les visages sont vus.

Cet après-midi, on savait que La Nevada Athletic Commission (NSAC) ne sanctionnera pas les événements de boxe ou de MMA dans l’État avant le 25 mars, la date à laquelle ils se rencontreront à nouveau pour déterminer comment lutter contre la propagation du virus.

Lors d’une conversation téléphonique avec ESPN, Dana White a confirmé que le UFC 249 Il n’aura lieu ni à New York ni au Nevada, et que d’ici dimanche, il espère avoir à portée de main deux options réelles quant à l’endroit où le PPV pourrait être donné.

Selon Ariel Helwani, White fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’aucun événement ne soit annulé malgré les interdictions qui ont été imposées sur les événements sportifs à travers le monde.

White dit qu’il espère avoir deux nouvelles options d’ici demain matin pour Khabib vs. Ferguson, mais il semble que Vegas et Brooklyn ne soient plus sur la table. Mais il est provocant en ce que tous ces combats auront lieu.

“White dit qu’il espère avoir deux nouvelles options pour demain matin pour Khabib vs Ferguson, mais il semble que Vegas et Brooklyn ne soient pas à l’étude. Il est difficile que tous ces combats se produisent. “

Et le gros problème est que Nurmagomedov vs. Ferguson, dans lequel la ceinture de 155 livres sera en jeu, a déjà été annulé à quatre reprises différentes, donc l’annuler une cinquième fois, même pour un problème grave comme le coronavirus, est quelque chose qui n’est pas en Les plans de White pour la raison susmentionnée.

Avec l’exclusion de l’UFC APEX, il sera nécessaire de voir où le choc le plus attendu de l’histoire de la division des poids légers est transféré.