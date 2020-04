Nurmagomedov vs. Ferguson: une chronologie de toutes les annulations

Aussi inconnu que cela puisse paraître, Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson il a de nouveau été annulé.

La raison? La propagation croissante du coronavirus dans le monde. À ce jour, il y a déjà plus d’un million de personnes infectées dans le monde et 51 000 décès.

Le plus étonnant de tous, c’est la cinquième fois qu’un combat entre les poids légers les plus dominants du UFC Il est annulé, et grâce à une infographie ESPN, nous pouvons voir tous les détails derrière chaque fois que cela s’est produit.

La première remonte à la fin de 2015, lorsque Nurmagomedov et Ferguson prévoyaient de se rencontrer à la star de la The Ultimate Fighter Finale 22. Le Russe a abandonné le combat en raison d’une blessure à l’une de ses côtes et a été remplacé par Edson Barboza.

La seconde tombe sur Ferguson, qui, souffrant d’un problème pulmonaire, n’a pas été libéré pour concourir et a été remplacé par le débutant Darrell Horcher.

Le troisième aurait pu se terminer par une tragédie car, en raison d’un problème lié à sa perte de poids, la vie de Nurmagomedov était en danger, c’est pourquoi le combat qu’il a eu avec «El Cucuy» pour la UFC 209 il a été annulé.

Les deux ne seront pas jumelés avant plus d’un an plus tard, alors qu’ils allaient concourir pour la ceinture incontestée dans le UFC 223. Cependant, lorsqu’il a trébuché sur un câble dans un studio de télévision, Ferguson a déchiré l’un de ses ligaments croisés. En conséquence, il a été dépouillé de sa ceinture intérimaire et remplacé dans le PPV par la personne qui occupait alors la septième étape du classement, Al Iaquinta.

Après cette cinquième annulation, pensez-vous que le combat aura lieu un jour?