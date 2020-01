Ode Osbourne motivé par la mémoire du premier entraîneur

Ode Osbourne a toujours eu une solide équipe derrière lui depuis qu’il a commencé son parcours dans les arts martiaux.

Et le souvenir de l’homme qui l’a aidé à mettre le pied dans la porte persiste.

Osbourne, 28 ans, a fait ses débuts en MMA amateur en 2013, commençant à l’origine sa formation dans une petite salle de sport à Waukesha, Wisc. C’est là qu’il a travaillé avec Reese Shaner, l’homme qu’il qualifie toujours de «probablement le meilleur instructeur d’arts martiaux de tous les temps». Gardez à l’esprit, depuis son départ de Waukesha MMA, Osbourne s’est entraîné avec des goûts comme Duke Roufus et ancien Le combattant de l’UFC Zak Ottow, parmi d’autres membres respectés de la communauté MMA, cela vous donne une idée de la hauteur de son respect pour Shaner.

Sans le décès prématuré de Shaner en août 2015, les deux pourraient encore travailler ensemble aujourd’hui.

“Il est décédé dans un accident de moto”, a récemment déclaré à MMA Fighting. «Ce qu’il aimait faire, c’était les arts martiaux et conduire sa moto. Il était très spirituel et zen et c’était l’une des façons dont il aurait du temps pour lui. En fait, il venait me chercher sur le vélo. C’est drôle parce qu’il était un homme adulte et qu’il avait ce combattant à l’arrière de son vélo.

“À l’époque, je n’avais pas de voiture ou quoi que ce soit, alors Reese sortait de son chemin tous les jours et venait me chercher et m’emmenait au gymnase.”

À Osbourne, Shaner n’a pas seulement vu quelqu’un qui avait besoin d’un coup de main, il a vu un athlète avec une chance légitime de le faire en tant que combattant. Osbourne lui a donné raison jusqu’à présent, passant 8-2 (sans un concours) pour commencer sa carrière professionnelle et remportant un contrat avec l’UFC avec une victoire au premier tour sur la série Contender en juillet dernier. Il fait ses débuts pour la promotion samedi lorsqu’il combat Brian Kelleher dans un combat de poids coq sur la carte principale de l’UFC 246 au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Osbourne attribue sa relation étroite avec Shaner pour l’avoir poussé au niveau suivant en tant qu’artiste martial.

«Pour moi, Reese était bien plus qu’un instructeur. Il était un mentor pour moi, il était comme une figure paternelle, il était un modèle très, très positif dans ma vie », a déclaré Osbourne. «Il était chez moi presque tous les jours, j’étais chez lui presque tous les jours. Nous sommes allés à l’église ensemble tous les dimanches. Nous avons passé la durée de notre temps ensemble parce que j’étais toujours celui du gymnase dans lequel il a consacré tout son temps parce qu’il a vu quelque chose de spécial en moi qu’il a déclenché.

“C’est lui qui a déclenché ce feu en moi et il a vu quelque chose dès le premier jour, il a vu quelque chose de spécial en moi, et il a mis tout son temps et son dévouement, non seulement en étant un entraîneur mais en étant comme une figure paternelle pour moi et ça a payé énormément parce que je n’ai jamais vraiment eu ça. »

Ayant grandi à Kingston, en Jamaïque, Osbourne a vécu principalement avec sa grand-mère puis son arrière-grand-mère. Sa mère l’a eu quand elle avait 18 ans et toujours à l’école, et son père a déménagé en Angleterre quand il avait sept ans, donc il a fallu un effort conjoint pour élever Osbourne, un enfant unique.

Bien qu’Osbourne se souvienne d’avoir grimpé aux arbres et d’avoir fait de petites aventures, il se souvient également des difficultés que lui et sa famille ont traversées.

“Quand j’ai vécu pour la première fois avec ma grand-mère, nous n’avions pas d’eau chaude”, a déclaré Osbourne. «J’ai d’abord vécu avec la mère de ma mère, puis avec la mère de ma mère, donc ma grand-mère puis mon arrière-grand-mère. Ma première grand-mère, nous avions une dépendance, j’ai donc dû sortir pour aller aux toilettes. Nous avons dû prendre une douche à l’extérieur. Nous n’avions pas de plomberie. La cuisine était sur le côté, un autre espace. Nous avons très bien utilisé nos ressources, je dirai juste cela. “

C’est devenu le but d’Osbourne de trouver un but au-delà de l’île et la première étape a été de rejoindre sa mère en Amérique. Elle avait également quitté la Jamaïque à l’âge de sept ans, mais avait travaillé dur pendant deux ans pour économiser suffisamment d’argent pour le ramener à Brooklyn. Osbourne a rebondi autour de là, faisant un arrêt en Floride où il est allé au lycée et a joué au football aux côtés du futur quart-arrière des Colts d’Indianapolis Jacoby Brissette. D’après ses propres souvenirs, sa carrière dans le gril n’était pas quelque chose à raconter, mais il a excellé en tant que membre de l’équipe de lutte de l’école.

Ce talent l’a bien servi lorsqu’il s’est retrouvé à Waukesha, où Shaner l’a pris sous son aile. Après la mort de Shaner, Osbourne a passé quelque temps à Roufusport à Milwaukee, puis a rejoint l’équipe Pura Vida BJJ où il s’entraîne actuellement.

En dehors des combats, il a trouvé sa passion en tant qu’enseignant et il apporte beaucoup de leçons qu’il a apprises avec Shaner dans la salle de classe.

«Motivation, structure et discipline. Ce sont les trois principes fondamentaux que j’utilise », a déclaré Osbourne. «Les mêmes principes fondamentaux que j’utilise dans les arts martiaux, c’est ce que j’utilise à l’école. C’est ce que Reese m’a appris. Un entraîneur motive son combattant; un enseignant motive leurs enfants.

«Il faut de la discipline pour faire du poids et de la discipline pour rester concentré. Même chose à l’école, il faut avoir de la discipline pour étudier au lieu de jouer à Fortnite. Vous devez leur apprendre à être en mesure d’avoir ces certaines disciplines à venir à l’école tous les jours à l’heure et à faire leurs devoirs et des trucs comme ça. Et sa structure, ce ne sont que les concepts. “

Osbourne garde tout en perspective avant ses débuts à l’UFC. Il n’est pas intéressé à disséquer son match contre Kelleher, préférant plutôt parler de sa fierté de pouvoir fournir un exemple positif à ses élèves.

Après tout, il comprend la valeur d’une solide relation enseignant-élève.

“Ce n’est même pas une chose égoïste ou j’ai cette puce sur mon épaule – moi aussi – mais c’est plus comme si j’avais beaucoup d’autres choses que je voulais pouvoir faire”, a déclaré Osbourne. «J’ai ces enfants dont les notes sont basses, j’ai beaucoup de ces enfants qui sont dans la pauvreté, j’ai ces enfants qui ont besoin d’aide. J’ai ces enfants qui ont vraiment besoin de beaucoup.

«Je me fiche de Brian Kelleher. Il y a tellement de gens qui ont vraiment besoin de mon aide en ce moment. Alors, devrais-je le regarder sur YouTube ou devrais-je trouver des moyens d’obtenir leurs scores aux tests? “