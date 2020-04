Officiel: UFC 249, et les trois prochains événements UFC, auront lieu à Lemoore, Californie

Après des semaines de spéculation, nous savons déjà où UFC 249.

Selon un rapport du New York Times, le PPV, qui sera mené par un crash qui verra Tony Ferguson contester la ceinture provisoire de 155 livres contre Justin Gaethje, aura lieu à l’intérieur du Tachi Palace Casino Resort à Leemore, en Californie.

L’article détaille également que les trois prochains événements que le UFC offrira sera donné sur place, qui est situé dans une réserve indienne.

Le palais de Tachi n’est pas étranger au MMA, depuis les premiers événements de la WEC ils ont été accueillis dans l’enceinte.

Étant donné que l’UFC 249 aura lieu sur le sol indien, il ne relève pas de la compétence de la California Athletic Commission, de sorte que l’événement sera réglementé par la promotion elle-même.

Le PPV devait initialement avoir lieu à Brooklyn, mais face à la propagation du Coronavirus, l’État de New York a interdit les rassemblements de masse de personnes.

L’UFC 249 est célébrée le 18 avril.

