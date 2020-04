OHHH! Joe Rogan réagit dans une compilation hilarante de KO UFC (Vidéo)

Tous les fans d’arts martiaux mixtes (MMA) – ou combattant, d’ailleurs – ne sont pas partisans du commentateur de couleur Ultimate Fighting Championship (UFC) Joe Rogan, mais ses réactions ont un moyen d’élever les KO avec son OHHHHHHHH!

La promotion a récemment publié une compilation de certaines des meilleures réactions de Rogan à la fin du combat, et bien que l’ancien hôte de Fear Factor ne figure pas dans tous les clips, les siennes sont toujours les plus dramatiques (et pour moi les plus divertissantes).

“Lorsque vous parlez de talent, il est le meilleur de tous les temps”, a déclaré White à Barstool Sports. “Une des raisons pour lesquelles nous avons grandi si vite est parce que la capacité de Rogan à vous guider à travers ce qui se passe pendant que cela se produit. Il est brillant, il est tellement bon et il est tellement passionné par le sport. Vous le ressentez lorsque vous regardez. Ce n’est pas un gars qui est juste là pour le salaire, c’est un gars qui aime ce genre de choses. Nous n’avons pas payé à Rogan les 12 premiers événements où il a travaillé, il les a fait gratuitement. Il a aussi une grande voix pour ça, sa voix est grande. “

Avec une carrière réussie dans la comédie et le podcasting, le rôle de Rogan a été limité aux événements à la carte (PPV); cependant, il n’appellera pas l’UFC 249 le 18 avril, en supposant que la carte de combat est toujours dans les livres.