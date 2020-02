On se souvient des débuts de Conor McGregor en tant que combattant amateur

Depuis quelques années maintenant, Conor McGregor C’est la plus grande star du MMA. Pour beaucoup, la plus ancienne de l’histoire. Mais maintenant, nous ne parlons pas de son présent ou de son avenir, mais de son passé. Pour être plus précis, dès son premier combat amateur. Ceci parce que le jour de hier avait alors 13 ans.

Conor McGregor fait ses débuts en tant qu’amateur

“17 février 2007. Aujourd’hui, il y a 13 ans, Conor McGregor a fait ses débuts en tant que combattant amateur et a terminé Kieran Campbell. Le combat a eu lieu à Dublin, en Irlande, pour la promotion du Ring of Truth irlandais. »

L’Irlandais a non seulement retweeté cette publication, mais a également fait celle-ci:

McGregor contre Campbell. C’était juste que mes premiers combats d’arts martiaux mixtes aient été contre un Campbell. Les McGregor combattent les Campbells depuis les montagnes. Des ennemis jurés à la fois. Rien pour le moment.

Cela m’a alors montré que le chemin sur lequel j’étais était correct. ⚔️

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 17 février 2020

“McGregor contre Campbell. Mon premier combat d’arts martiaux mixtes était contre un Campbell. Les McGregor combattent les Campbells depuis longtemps. Il fut un temps où nous étions des ennemis jurés, mais maintenant tout cela est terminé.

Cela m’a montré que le chemin sur lequel j’avais raison était“.

Lecteurs, que pensez-vous des débuts de Conor McGregor? Il ne fait aucun doute que ce fut le début de une énorme carrière de combattant, d’une carrière légendaire que, en dehors des problèmes extérieurs, tout le monde voudrait avoir.