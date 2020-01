ONE: Aperçu de «A New Tomorrow» (partie 1)

ONE: “A New Tomorrow” est prévu pour l’Impact Arena vendredi 10 janvier 2020 et comme vous vous en doutez d’une carte de combat à Bangkok, il est empilé avec des combats de Muay Thai et de kickboxing.

Dans l’événement principal, Rodtang Jitmuangnon défend son titre de muay thaï contre les mouches contre Jonathan Haggerty lors d’un match revanche. Deux des meilleurs combattants du sport aujourd’hui seront également en action avec Saengmanee Sathiangym et Muangthai PKSaenchaigym sur la carte.

L’intérêt de MMA est fourni par un éliminateur de titre de poids paille potentiel entre Maira Mazar et Ayaka Miura. Le vainqueur des combats de poids plume entre Thanh Le et Ryogo Takahashi pourrait également être en lice pour un tir à la ceinture.

Voici mon aperçu des six premiers combats:

Yohan Legowo contre Roel Rosauro (Poids plume)

Yohan Legowo (8-8) est un vétéran avec près de deux décennies d’expérience professionnelle et une expérience en Jiu-Jitsu brésilien (BJJ). Mais ses résultats ONE ont été décevants et semblent courts sur la forme et la forme physique.

Rosauro (4-3) est un gaucher qui part à la recherche de sa première victoire au championnat ONE. On dirait que cela pourrait aller dans les deux sens.

Maira Mazar contre Ayaka Miura (Paille)

Maira Mazar (6-2) a été sélectionnée pour rejoindre Evolve MMA après un essai réussi l’année dernière. Le Brésilien a perdu contre Weill Zhang sur son record et pourrait vouloir garder celui-ci debout.

Ayaka Miura (9-2) a une formation en judo et est très dangereux avec les verrous des bras et des poignets. Sa force est clairement son jeu au sol et le vainqueur pourrait être en lice pour un tir au titre immédiat.

Muay Thai: Han Zi Hao contre Mehdi Zatout (Poids coq)

Han Zi Hao a passé beaucoup de temps à s’entraîner en Thaïlande et mélange le style occidental avec le style thaï. Il peut attaquer avec des coups de poing droits et des coups de pied bas, mais sait également utiliser ses genoux et ses coudes de près.

Mehdi Zatout a été avec certains combattants d’élite comme Saenchai PKSaenchaigym, Fabio Pinca et Liam Harrison, mais arrive rarement en tête de ces concours. Le Français est très expérimenté et aime utiliser ses mains.

Ma Jia Wen vs Shinechagtga Zoltsetseg (poids plume)

Ma Jia Wen (6-2) s’est imposé comme l’un des meilleurs espoirs chinois sur la liste en 2018, mais n’a pas combattu pendant 18 mois après s’être blessé à la main et avoir pris du temps pour se marier.

Pendant ce temps, Shinechagtga Zoltsetseg (5-2) a été impliqué dans certaines guerres absolues sur la série ONE Warrior et a combattu quatre fois depuis la dernière compétition de Wen. Les combats de la Mongolie ne sont jamais ennuyeux et c’est certainement celui à surveiller.

Kickboxing: Victor Pinto contre Adam Noi (poids coq)

Victor Pinto a une formation en Muay Thai bien qu’il ait combattu sept fois pour Glory, avec des résultats mitigés. Ces jours-ci, lui et son frère sont mieux connus pour leurs apparitions à la télévision que leurs carrières au combat.

Adam Noi fait ses débuts au ONE Championship. Il est originaire d’Algérie et se bat du Venum Training Center en Thaïlande, qui a produit des combattants performants ces dernières années.

Raimond Magomedaliev contre Joey Pierotti (Welterweight)

Raimond Magomedaliev (5-1) a un style de frappe inhabituel mais passionnant. Il a un arsenal diversifié s’il donne des coups de pied, mais il ne semble pas être un grand lutteur, ce qui lui a certainement coûté ses débuts au ONE Championship.

Joey Pierotti (12-1) devait se battre pour le titre vacant du CFFC 170lbs mais se retrouve à rejoindre la division poids mi-moyen de ONE Championship. Il a été avec de solides adversaires sur la scène régionale américaine compétitive.

La carte de combat ONE: «A New Tomorrow» sera disponible pour visionner en direct et gratuitement dans certains territoires en utilisant l’application nouvellement lancée que vous pouvez télécharger ici.

www.twitter.com/jamesgoyder