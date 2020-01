ONE: Aperçu de «Fire & Fury» (partie 2)

ONE: “Fire & Fury” est prévu vendredi pour la MOA Arena de Manille. La carte sera titrée par un combat pour le titre de poids paille entre Joshua Pacio et Alex Silva tandis que les favoris philippins Eduard Folayang et Danny Kingad sont également en action.

Les Philippines représentent également Gina Iniong, Lito Adiwang et Jomary Torres. La carte ne comporte que trois combats ONE Super Series mais est empilée avec des combats MMA mettant en vedette des favoris locaux.

Voici mon aperçu des cinq derniers combats:

Kwon Won Il contre Shoko Sato (Poids coq)

Shoko Sato (34-16-3) a un style non conventionnel basé sur le karaté. Il a une position carrée et tient les mains basses, mais il est sans doute le meilleur run de toute sa carrière et vient d’une victoire d’arrêt sur le roi des poids coq régnant Rafael Silva.

Kwon Won Il (8-2) a été largement dominé par Koyomi Matsushima et soumis rapidement par Masakazu Imanari. Il a remporté ses trois autres combats de championnat ONE par arrêt au premier tour, mais a tendance à manquer face à l’opposition de haut niveau.

Muay Thai: Petchdam Petchyindeeacademy contre Momotaro (Poids mouche)

Petchdam Petchyindeeacademy est considéré comme le kicker le plus dur de l’entreprise. et quand vous êtes dans le Muay Thai, c’est tout à fait une récompense. Il a été submergé de coups de poing par Ilias Ennahachi la dernière fois et a perdu son titre de kickboxing mais revient à un sport plus familier ici.

Momotaro a eu besoin de moins d’une minute pour terminer l’ancien champion du Lumpinee Singtongnoi Por Telakun l’an dernier. Petchdam est plus d’une décennie plus jeune que le vétéran thaïlandais, mais le combattant japonais cherchera à tester son menton très tôt.

Danny Kingad contre Xie Wei (poids mouche)

Danny Kingad (13-2) n’a été battu que par Demetrious Johnson et Adriano Moraes. Le Philippin a bénéficié de jugements généreux à quelques reprises, mais ses neuf victoires au championnat ONE parlent d’elles-mêmes.

Xie Wei (5-2) a remporté cinq combats sur cinq sur des événements promus par ONE Championship, toutes ces victoires étant à portée de main. Il fait face à un énorme pas contre Kingad.

Eduard Folayang contre Pieter Buist (Poids léger)

Eduard Folayang (22-8) n’a pas sauté de joie en découvrant qui remplaçait son adversaire d’origine Ahmed Mujtaba. Le Philippin a des coups de pied dévastateurs et une endurance énorme, mais c’est un combat beaucoup plus difficile que celui qui lui a été proposé à l’origine.

Pieter Buist (16-4) est l’un des plus grands combattants de la division et est issu du Muay Thai. Il vient de remporter deux impressionnantes victoires au championnat ONE et pourrait provoquer un bouleversement majeur ici.

Joshua Pacio (C) contre Alex Silva (pour Paille Titre)

Joshua Pacio (18-3) a une expérience dans le wushu et a marqué un coup de pied dévastateur KO dans l’une de ses récentes défenses pour le titre. Mais c’est aussi un combattant bien équilibré qui n’a pas peur de tirer pour un démontage.

Alex Silva (9-4) a de bons low kicks mais la ceinture noire du BJJ est nettement plus à l’aise au sol. Il n’est pas vraiment un lutteur et cela pourrait se résumer à savoir si le Brésilien est en mesure de dicter où le combat a lieu.

L’intégralité de la carte de combat ONE: «Fire & Fury» sera disponible pour voir en direct et gratuitement dans certains territoires en utilisant l’application nouvellement lancée que vous pouvez télécharger ici.

