ONE: Aperçu de «Fire & Fury» (Pt. 1)

ONE: “Fire & Fury” est prévu vendredi pour la MOA Arena de Manille. La carte sera titrée par un combat pour le titre de poids paille entre Joshua Pacio et Alex Silva tandis que les favoris philippins Eduard Folayang et Danny Kingad sont également en action.

Les Philippines représentent également Gina Iniong, Lito Adiwang et Jomary Torres. La carte ne comporte que trois combats ONE Super Series mais est empilée avec des combats MMA mettant en vedette des favoris locaux.

Voici mon aperçu des six premiers combats:

Muay Thai: Rotlek PKSaenchaigym contre Chris Shaw (Poids coq)

Les Thaïs n’ont pas tout fait pour eux dans la ONE Super Series, mais Rotlek PKSaenchaigym avait l’air très impressionnant contre Liam Harrison, abandonnant l’Anglais à plusieurs reprises.

Chris Shaw n’a pas tout à fait la même réputation que Harrison et fait face à une tâche difficile contre le Thaïlandais beaucoup plus expérimenté.

Gina Iniong contre Asha Roka (Poids atomique)

Gina Iniong (8-4) a été la distance lors de ses quatre derniers matchs. Le combattant de Team Lakay ne manque pas d’agressivité mais ne possède pas le genre de puissance qui peut terminer les combats.

Asha Roka (4-1) a bien joué contre Stamp Fairtex mais Iniong représente un grand pas en avant et la Philippine expérimentée sera un grand favori ici.

Lito Adiwang contre Pongsiri Mitsatit (Paille)

Lito Adiwang (10-2) est passé par ONE Warrior Series et a remporté six combats consécutifs, bien que ses débuts au championnat ONE se soient terminés prématurément lorsque Senzo Ikeda s’est blessé au bras.

Pongsiri Mitsatit (10-4) est issu du Muay Thai mais s’est entraîné au Tiger Muay Thai et avait l’air bien contre l’ancien champion Yoshitaka Naito la dernière fois, même s’il a fini par abandonner une décision.

Muay Thai: Alma Juniku contre Anne Line Hogstad (poids atomique)

Alma Juniku a posé de sérieux problèmes à Stamp Fairtex et est probablement l’adversaire le plus coriace auquel les deux champions de sport ont fait face jusqu’à présent dans la ONE Super Series. Elle frappe fort et s’est fait un nom sur la scène thaïlandaise, marquant des victoires sur de grands noms.

Anne Line Hogstad semble avoir fait la plupart de ses combats en Europe et a revendiqué quelques titres ISKA. Le Norvégien ne semble pas avoir jamais été avec un adversaire de Le calibre de Juniku avant.

Jomary Torres contre Jenny Huang (poids atomique)

Deux combattants sur de longues séries de défaites s’affrontent ici. Jomary Torres (4-4) a perdu quatre d’affilée et tentera désespérément de reprendre le chemin de la victoire à Manille.

Mais Jenny Huang (5-5) n’a pas eu la chance de ne pas obtenir la décision contre Mei Yamaguchi à Tokyo. Avoir eu raison de l’un des meilleurs poids atomiques de ONE Championship en 15 minutes devrait lui donner une immense confiance avant ce concours.

Tatsumitsu Wada contre Ivanildo Delfino (Poids mouche)

Tatsumitsu Wada (21-11-2) a vraiment ouvert les yeux sur son potentiel en poussant Demetrious Johnson à fond dans une défaite de décision. Il est l’un des plus grands combattants de la division et est un adversaire maladroit pour tout le monde.

Ivanildo Delfino (8-0) fait ses débuts au ONE Championship en tant que champion invaincu du Jungle Fight. Ce sont des références impressionnantes, mais le Brésilien devra être à son meilleur pour vaincre un adversaire contre lequel le meilleur combattant de 125 livres de l’histoire a lutté.

L’intégralité de la carte de combat ONE: «Fire & Fury» sera disponible pour voir en direct et gratuitement dans certains territoires en utilisant l’application nouvellement lancée que vous pouvez télécharger ici.

