ONE: Aperçu du «Code du guerrier» (partie 1)

ONE: “Warrior’s Code” est prévu pour Istora Senayan à Jakarta ce vendredi. L’événement est mis en évidence par un combat pour le titre de Muay Thai opposant Petchmorrakot Petchyindeeacademy à Detrit Sathiangym pour la ceinture inaugurale des poids plumes.

La carte est empilée avec des combattants indonésiens et présente trois anciens champions One Pride MMA. Il y a aussi un combat intrigant de poids moyen opposant deux concurrents de haut niveau alors que Leandro Ataides affronte Reinier de Ridder.

Pendant ce temps, l’ancien champion des poids plumes Marat Gafurov passe au poids léger pour faire face à l’Iuri Lapicus, invaincu. Voici mon aperçu des six premiers combats:

Demi Yulianto contre Antonis Muyak (Poids plume)

Les deux combattants font leurs débuts professionnels et sont des quantités inconnues.

Egi Rozten contre Fajar (Poids mouche)

Egi Rozten (2-3) se détache dos à dos des pertes d’arrêt. L’Indonésien semble un peu en deçà du niveau requis pour rester sur la liste ONE Championship à long terme.

Fajar (3-1) n’a pas combattu depuis près de deux ans. Il a remporté le titre de champion des poids coqs One Pride MMA en 2018, mais n’a vu aucune action depuis.

Muay Thai: Andy Howson contre Josh Tonna (Paille)

Andy Howson est le cousin de la star de ONE Super Series Liam Harrison. Il est un ancien champion des poids coq WBC, mais sort de sa retraite pour ce concours, et a une perte d’arrêt à Joseph Lasiri sur son dossier.

Josh Tonna a battu Lasiri par décision, mais c’était une véritable affaire de va-et-vient. L’Australien aura de la jeunesse à ses côtés, il est probablement une décennie plus jeune que Howson.

Muay Thai: Taiki Naito contre Savvas Michael (poids mouche)

Taiki Naito est un ancien champion de Shoot Boxing qui a remporté ses deux combats ONE Super Series à ce jour. Il ne semble pas avoir beaucoup d’expérience en Muay Thai et monte un adversaire qui se bat dans l’un des meilleurs gymnases de Thaïlande.

Savvas Michael a fait une énorme impression sur ses débuts au championnat ONE, arrêtant l’ancien champion du Lumpinee Singtongnoi Por Telakun. Il revient d’une méchante blessure mais doit affronter Seksan Or Kwanmuang plus tard ce mois-ci, ce qui donne une indication de la qualité de son classement en Thaïlande.

Abro Fernandes contre Eko Priandono (poids mouche)

Ce combat oppose deux Indonésiens aux records très impressionnants. Abro Fernandes (8-2) a une fiche de 1-2 pour ONE Championship mais a poussé Gary Mangat jusqu’au bout, laissant une décision serrée au Canadien.

Eko Priandono (6-1) fait ses débuts promotionnels. Comme Fernandes, il était un champion poids coq One ​​Pride MMA avant de signer avec ONE Chamoionship.

Sunoto contre Yang Fei (poids variable)

Sunoto (11-7) est l’un des combattants indonésiens les plus expérimentés de la liste ONE Championship. Il a combattu 16 fois pour la promotion, mais a toujours échoué face à des adversaires de niveau moyen à supérieur.

Il est difficile de savoir si Fei Yang (3-4) entre dans cette catégorie. Il a abandonné une décision à Muhammad Aiman ​​sur ses débuts promotionnels en 2017, Sunoto a perdu contre le même adversaire de la même manière l’année dernière.

L’intégralité de la carte de combat ONE: «Warrior’s Code» sera disponible en direct et gratuitement dans certains territoires à l’aide de l’application nouvellement lancée que vous pouvez télécharger ici.

www.twitter.com/jamesgoyder