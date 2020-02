ONE: Aperçu du «Code du guerrier» (partie 2)

ONE: “Warrior’s Code” est prévu pour Istora Senayan à Jakarta ce vendredi. L’événement est mis en évidence par un combat pour le titre de Muay Thai opposant Petchmorrakot Petchyindeeacademy à Detrit Sathiangym pour la ceinture inaugurale des poids plumes.

La carte est empilée avec des combattants indonésiens et présente trois anciens champions One Pride MMA. Il y a aussi un combat intrigant de poids moyen opposant deux concurrents de haut niveau alors que Leandro Ataides affronte Reinier de Ridder.

Pendant ce temps, l’ancien champion des poids plumes Marat Gafurov passe au poids léger pour faire face à l’Iuri Lapicus, invaincu.

Voici mon aperçu des six derniers combats:

Koyomi Matsushima contre Kim Jae Woong (Poids plume)

Koyomi Matsushima (11-4) a échoué face à Martin Nguyen dans un tir au titre poids plume. Il est surtout connu pour le meilleur moment KO de Marat Gafurov, mais a utilisé une stratégie de sécurité d’abord, basée sur la lutte contre Won Il Kwon dans sa dernière victoire.

Jae Woong Kim (10-3) est un ancien champion du Top FC 145lbs qui a signé pour la promotion à la suite d’une séquence de trois victoires consécutives. Il a arrêté Rafael Nunes à genoux lors de ses débuts au ONE Championship récemment.

Nyrene Crowley contre Itsuki Hirata (Poids atomique)

Nyrene Crowley (3-2) fait face à des pertes consécutives contre le même adversaire sur ONE Warrior Series. Elle se bat hors de Bali MMA et a accepté ce match à la dernière minute.

Itsuki Hirata (2-0) s’est fait un nom avec ses victoires de soumission, les six victoires en tant qu’amateur et professionnel sont venues de cette façon. Elle est particulièrement dangereuse avec les serrures de bras et les manivelles.

Marat Gafurov contre Iuri Lapicus (Poids léger)

Marat Gafurov (17-2) est l’ancien champion poids plume ONE. Il détient une ceinture noire en BJJ et la plupart de ses victoires proviennent d’étouffement nu à l’arrière, mais il a également un coup de pied sournois.

Iuri Lapicus (13-0) s’entraîne avec les Petrosyans en Italie mais son allure frappante est limitée. Stylistiquement, cela semble être un match très difficile pour le Roumain.

Eko Roni Saputra contre Khon Sichan (Poids mouche)

Eko Roni Saputra (1-1) a remporté des titres nationaux en lutte ainsi que des médailles d’argent et de bronze aux SEA Games. Il a déménagé à Singapour pour s’entraîner à Evolve MMA mais a été arrêté par un Singapourien lors de ses débuts au championnat ONE et son deuxième combat s’est terminé prématurément lorsque son adversaire a été blessé.

Khon Sichan (3-4) vient d’un milieu khmer et est un vétéran de quatre combats de championnat ONE. Il est artiste martial mixte professionnel depuis six ans, mais la lutte est une faiblesse.

Leandro Ataides contre Reiner de Ridder (Poids moyen)

Leandro Ataides (11-3) est une ceinture noire BJJ mais est connu pour sa main droite dévastatrice et ses genoux volants. Le Brésilien est très content de garder les choses en place et a un coup de poing KO mais son menton est discutable.

Reinier de Ridder (11-0) est également issu d’un milieu de lutte et a déclaré vouloir soumettre Ataides.

Muay Thai: Petchmorrakot Petchyindeeacademy contre Pongsiri PKSaenchaigym (pour le titre poids plume)

Petchmorrakot Petchyindeeacademy a échoué face à Giorgio Petrosyan en kickboxing. Mais il pourra utiliser ses genoux et ses coudes ici et est particulièrement dangereux avec les deux armes.

Pongsiri PKSaenchaigym remplace Detrit Sathiangym avec un préavis de deux jours. Il est un ancien champion de Channel 7 et du Lumpinee 147lbs qui a combattu il y a un peu plus de deux semaines et devrait donc être en forme raisonnable.

L’intégralité de la carte de combat ONE: «Warrior’s Code» sera disponible en direct et gratuitement dans certains territoires à l’aide de l’application nouvellement lancée que vous pouvez télécharger ici.

