ONE: Aperçu du «roi de la jungle» (partie 1)

ONE: «King of the Jungle» est prévu vendredi pour le Singapore Indoor Stadium. Il se déroulera à huis clos en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Quelques combats ont échoué pour la même raison mais il y aura toujours 11 combats sur la carte qui seront diffusés comme d’habitude. L’événement principal voit Stamp Fairtex défendre son titre de kickboxing poids atomique contre Janet Todd dans un match revanche.

Peut-être le nom le plus reconnaissable sur la carte est Yoshihiro Akiyama qui a été jumelé à Sherif Mohamed dans ce qui semble être un combat très gagnable pour le vétéran de l’UFC.

Voici mon aperçu des six premiers combats:

Radeem Rahman contre Jeff Chan (Poids coq)

Redeem Rahman (3-2) a participé à la toute première épreuve ONE Championship sur ce site en 2011. La carrière du Singapourien a été interrompue par une blessure et il n’a combattu que deux fois au cours des cinq dernières années.

Jeff Chan (3-1) est une star d’Internet connue pour ses vidéos pédagogiques. Il a fait ses débuts en MMA pro en 2012 mais n’a pas fait face à un niveau élevé d’opposition jusqu’à présent.

Bae Myung Ho contre Murad Ramazanov (Welterweight)

En 2012, Bae Myung Ho (17-6-1) était l’une des propriétés les plus recherchées du MMA asiatique. L’UFC et ONE Championship voulaient tous les deux le Coréen, mais le Legend FC avait son champion poids welter lié à un contrat exclusif.

Le service militaire a privé le Coréen de trois ans et il a été confronté à une rencontre difficile ici. Ramazanov (5-0) est revenu en 2019 après une pause de cinq ans et apporte un record invaincu dans cette bataille entre deux nouveaux arrivants promotionnels.

Ritu Phogat contre Wu Chiao Chen (Poids atomique)

Ritu Phogat (1-0) est une lutteuse décorée qui a fait un court travail de Nam Hee Kim lors de ses débuts en MMA l’année dernière.

Chiao Chen Wu (2-1) est légèrement plus expérimentée en termes de MMA mais les adversaires qu’elle a battus n’ont pas de bons résultats.

Honorio Banario contre. Shannon Wiratchai (Poids plume)

Honorio Banario (14-10) est de retour dans la division où il est devenu champion en 2012. Le Philippin a des coups de pied solides et aime se battre du pied arrière.

Shannon Wiratchai (9-5-0-1) viendra probablement en avant et cherchera à décrocher son crochet gauche. Le gaucher thaïlandais a besoin d’une victoire pour transformer sa carrière, mais son adversaire pourrait chercher à l’annuler avec des retraits.

Troy Worthen contre Mark Abelardo (poids coq)

Troy Worthen (6-0) est issu de la lutte et a démarré sa carrière au championnat ONE de façon très impressionnante. Il a stoppé deux adversaires chinois au deuxième tour mais a réussi à les vaincre relativement facilement.

La question est de savoir ce qui se passera lorsque Worthen rencontrera un adversaire qu’il ne pourra pas vaincre? Abelardo (19-6) ne vient peut-être pas d’un milieu de lutte, mais il est un combattant actif depuis plus d’une décennie et possède un avantage significatif en termes d’expérience.

Mei Yamaguchi contre Denice Zamboanga (poids atomique)

Mei Yamaguchi (21-11-1) est sur une séquence de quatre victoires consécutives mais a eu la chance de prendre la décision contre Jenny Huang la dernière fois. Le combattant japonais détient une ceinture noire en BJJ et a un bon droit en surplomb.

Denice Zamboanga (6-0) a remporté une victoire bouleversée contre Jihin Radzuan lors de ses débuts au championnat ONE. Elle est basée au camp de Fairtex, tout comme trois autres combattants sur cette carte, mais elle a utilisé sa lutte à bon escient contre la Malaisienne.

La carte de combat ONE: «King of the Jungle» sera disponible en direct et gratuitement dans certains territoires à l’aide de l’application nouvellement lancée que vous pouvez télécharger ici.

