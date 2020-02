ONE: Aperçu du «roi de la jungle» (partie 2)

ONE: «King of the Jungle» est prévu vendredi pour le Singapore Indoor Stadium. Il se déroulera à huis clos en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Quelques combats ont échoué pour la même raison mais il y aura toujours 11 combats sur la carte qui seront diffusés comme d’habitude. L’événement principal voit Stamp Fairtex défendre son titre de kickboxing poids atomique contre Janet Todd dans un match revanche.

Peut-être le nom le plus reconnaissable sur la carte est Yoshihiro Akiyama qui a été jumelé à Sherif Mohamed dans ce qui semble être un combat très gagnable pour le vétéran de l’UFC.

Voici mon aperçu des cinq derniers combats:

Tiffany Teo contre Ayaka Miura (Paille)

Tiffany Teo (8-1) pourrait bien être le combattant le plus coriace de l’alignement. Elle n’excelle dans aucun domaine, mais elle est polyvalente avec un cœur énorme qui n’abandonne jamais.

En revanche, Ayaka Miura (10-2) est tout à fait unidimensionnel. Elle a besoin de soumissions pour gagner, mais elle est absolument superbe pour les obtenir, en particulier son écharpe de marque tient le bras.

Yoshihiro Akiyama contre Sherif Mohamed (Welterweight)

Yoshihiro Akiyama (14-7) a fait ses débuts au championnat ONE très décevant quand il a été surmené et décontenancé par Agilan Thani. Le cardio semblait être un problème pour le vétéran de l’UFC qui voudra réaliser une performance beaucoup plus impressionnante ici.

Sherif Mohamed (9-5) appréciera l’occasion de potentiellement battre une légende, mais rien dans le curriculum vitae de l’Égyptien ne suggère qu’il est susceptible de le faire. Il a une fiche de 0-3 dans UN combat de championnat.

Amir Khan contre Kimihiro Eto (Poids léger)

Amir Khan (12-6) est connu pour avoir adopté une approche stratégique des combats. Mais il a été critiqué pour avoir constamment fait marche arrière contre Ev Ting la dernière fois, malgré une victoire par décision partagée.

Kimihiro Eto (16-5-2) est principalement un lutteur et les deux se sont beaucoup entraînés ensemble à Evolve MMA. Khan devrait avoir l’avantage dans les échanges frappants et le combattant japonais aura besoin de démontages pour gagner.

Muay Thai: Sam-A Gaiyanghadao contre Rocky Ogden (pour le titre poids paille)

Sam-A Gaiyanghadao arrive vers la fin d’une carrière qui a englobé environ 400 combats et un éventail étincelant de titres. Mais les petits gants ne sont pas toujours bons pour les combattants chevronnés, il suffit de demander à Yodsaenklai Fairtex.

Le jeune australien Rocky Ogden sera chargé de marquer le bouleversement contre un adversaire de 16 ans son aîné. Il n’a jamais combattu personne au niveau de Sam-A et la stratégie sera sûrement de se balancer pour les clôtures.

Kickboxing: Stamp Fairtex (c) contre Janet Todd (pour le titre de poids atomique)

Janet Todd a donné à Stamp Fairtex un test difficile lors de son premier combat et le changement de règle pourrait favoriser l’américaine, aucun corps à corps ni coudes ne seront autorisés dans ce concours.

Stamp a fait appel à un entraîneur de boxe spécialisé pour travailler ses mains, mais dépendra toujours fortement des coups de pied. Todd entre en jeu après une séquence de trois victoires consécutives.

La carte de combat ONE: «King of the Jungle» sera disponible en direct et gratuitement dans certains territoires à l’aide de l’application nouvellement lancée que vous pouvez télécharger ici.

