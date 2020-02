ONE Championship 108: résultats en direct de «Warrior’s Code»

Par: Simon Head |

7 février 2020 03h00

ONE Championship revient en Indonésie pour «Warrior’s Code», car l’un des concurrents les plus dangereux des poids moyens de l’organisation, le Brésilien Leandro Ataides, fait son retour tant attendu dans le but de s’engager dans un combat pour le titre avec le champion en titre Aung La N Sang.

Ataides (11-3) affronte le Néerlandais invaincu Reinier de Ridder (11-0) dans un match pivot de poids moyen à Istora Senayan à Jakarta avec la possibilité d’un tir au titre de poids moyen “The Burmese Python” en attendant le vainqueur. Mais ce n’est pas le seul match sur la carte avec des implications potentielles pour le titre.

L’ancien champion poids plume de l’ONE Marat Gafurov (17-2) cherche à se frayer un chemin vers la ceinture qu’il a perdue contre le champion en titre Martin Nguyen il y a deux ans, et l’as du Daghestan sera ravi d’impressionner quand il affrontera le Moldavie invaincu Iuri Lapicus (13-0) dans leur match de carte principale.

Il n’est pas le seul homme à chercher à se positionner pour une autre fissure à Nguyen, non plus. Le concurrent japonais Koyomi Matsushima (11-4) a été terminé par le champion Kiwi lors de sa dernière sortie à ONE: “Dawn of Heroes” en août dernier et, avec un KO de premier tour du rival des poids plumes Gafurov déjà sur son dossier, il espère pour surpasser l’ancien champion de Jakarta avec une performance impressionnante contre la Corée du Sud Kim Jae Woong (10-3) pour se repousser vers l’avant de la file des poids plumes.

ONE Championship 108: Les résultats en direct de «Warrior’s Code» incluent:

CARTE PRINCIPALE

Leandro Ataides contre Reinier de Ridder

Marat Gafurov contre Iuri Lapicus

Eko Roni Saputra contre Khon Sichan

Koyomi Matsushima contre Kim Jae Woong

PRELIMS

Nyrene Crowley contre Itsuki Hirata

Yang Fei contre Sunoto Peringkat

Egi Rozten contre Fajar

Abro Fernandes contre Achman Eko Priandono

.