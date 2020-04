ONE Championship annonce le classement des combattants, Demetrious Johnson fait ses débuts au n ° 1

ONE Championship a annoncé aujourd’hui son premier classement «officiel» pour certaines catégories de poids dans les arts martiaux mixtes (MMA), ainsi que le Muay Thai et le kickboxing. Les membres des médias des sports de combat et des «experts de l’industrie» composent le panel de classement, similaire au système utilisé par Ultimate Fighting Championship (UFC).

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’annonce le premier classement officiel du championnat ONE», a déclaré le président et chef de la direction, Chatri Sityodtong. «Le classement apportera plus de clarté et de transparence à nos athlètes alors qu’ils poursuivent leurs rêves pour un titre de champion du monde. Les fans peuvent également suivre leurs athlètes préférés et leurs voyages de plus près lorsqu’ils grimpent ou tombent dans le classement. »

Les critères de classement incluent les victoires et les pertes, les performances les plus récentes et la qualité de l’opposition. Des mises à jour sont attendues à la suite de chaque événement. Il convient de noter que les anciens champions de l’UFC Rich Franklin et Miesha Tate font partie des électeurs.

Le panel actuel de classements indépendants ONE:

Tom Taylor – BJPenn.com

Stewart Fulton – MMA au Japon

Nicolas Atkin – South China Morning Post

Ian Shutts – Lowkick MMA

Santino Honasan – ABS-CBN

JM Siasat – Réseau GMA

Manabu Takashima – MMA Planet

Yuji Kitano – Abema TV Japon

James Goyder – AsianMMA.com

Marcelo Alonso – Tatame Magazine

Sazali Abdul Aziz – Straits Times

Worapath Arunpakdee – Thairath TV

Poptorn Roongsamai – Champ Magazine

Wanlop Sawasdee – MGR Online

Adam Kayoom – Ancien athlète

Ann Osman – Ancienne athlète

Rich Franklin – Ancien athlète

Miesha Tate – Ancienne athlète

Classements officiels ONE Championship (au 27 avril 2020):

Paille Arts martiaux mixtes

Champion du monde: Joshua Pacio

1. Yosuke Saruta

2. Yoshitaka Naito

3. René Catalan

4. Alex Silva

5. Lito Adiwang

Kickboxing paille

Champion du monde: Sam-A Gaiyanghadao

1. Astemir Borsov

2. Wang Junguang

3. Rocky Ogden

4. Josh Tonna

5. Daren Rolland

Muay Thai paille

Champion du monde: Sam-A Gaiyanghadao

1. Josh Tonna

2. Rocky Ogden

3. Daren Rolland

4. Andy Howson

5. Rui Botelho

Poids mouche Arts martiaux mixtes

Champion du monde: Adriano Moraes

1. Demetrious Johnson

2. Danny Kingad

3. Kairat Akhmetov

4. Yuya Wakamatsu

5. Reece McLaren

Flyweight Kickboxing

Champion du monde: Ilias Ennahachi

1. Rodtang Jitmuangnon

2. Superlek Kiatmoo9

3. Walter Goncalves

4. Panpayak Jitmuangnon

5. Elias Mahmoudi

Mouche Muay Thai

Champion du monde: Rodtang Jitmuangnon

1. Panpayak Jitmuangnon

2. Superlek Kiatmoo9

3. Jonathan Haggerty

4. Elias Mahmoudi

5. Petchdam Petchyindee Academy

Poids coq Arts martiaux mixtes

Champion du monde: Bibiano Fernandes

1. Kevin Belingon

2. Shoko Sato

3. Yusup Saadulaev

4. Shuya Kamikubo

5. Daichi Takenaka

Kickboxing poids coq

Champion du monde: Alaverdi Ramazanov

1. Nong-O Gaiyanghadao

2. Sangmanee Sathian MuayThai

3. Zhang Chenglong

4. Liam Harrison

5. Rodlek P.K. Saenchaimuaythaigym

Muay Thai poids coq

Champion du monde: Nong-O Gaiyanghadao

1. Sangmanee Sathian MuayThai

2. Bobo Sacko

3. Kulabdam Sor. Jor. Piek Uthai

4. Alaverdi Ramazanov

5. Muangthai P.K. Saenchaimuaythaigym

Poids plume Arts martiaux mixtes

Champion du monde: Martin Nguyen

1. Christian Lee

2. Koyomi Matsushima

3. Thanh Le

4. Tetsuya Yamada

5. Garry Tonon

Kickboxing poids plume

Champion du monde: vacant

1. Giorgio Petrosyan

2. Superbon Banchamek

3. Tayfun Ozcan

4. Samy Sana

5. Yodsanklai IWE Fairtex

Muay Thai poids plume

Champion du monde: Petchmorakot Petchyindee Academy

1. Superbon Banchamek

2. Jamal Yusupov

3. Jo Nattawut

4. Samy Sana

5. Yodsanklai IWE Fairtex

Poids léger Arts martiaux mixtes

Champion du monde: Christian Lee

1. Iuri Lapicus

2. Saygid Guseyn Arslanaliev

3. Pieter Buist

4. Timofey Nastyukhin

5. Shinya Aoki

Kickboxing léger

Champion du monde: Regian Eersel

1. Nieky Holzken

2. Mustapha Haida

3. Anthony Njokuani

4. Andy Souwer

5. Elliot Compton

Aux femmes Poids atomique Arts martiaux mixtes

Championne du monde: Angela Lee

1. Denice Zamboanga

2. Meng Bo

3. Lin Heqin

4. Mei Yamaguchi

5. Gina Iniong

Kickboxing Atomweight pour femmes

Championne du monde: Janet Todd

1. Tampon Fairtex

2. Alma Juniku

3. Chuang Kai Ting

4. Anne Line Hogstad

5. Ekaterina Vandaryeva

Muay Thai Atomweight pour femmes

Champion du monde: Stamp Fairtex

1. Janet Todd

2. Anne Line Hogstad

3. Alma Juniku

4. Ekaterina Vandaryeva

5. Rudzma Abubakar

Arts martiaux mixtes de paille pour femmes

Champion du monde: Xiong Jing Nan

1. Tiffany Teo

2. Michelle Nicolini

3. Angela Lee

4. Ayaka Miura

5. Maira Mazar

Des classes de poids supplémentaires devraient être déployées dans les prochaines semaines.