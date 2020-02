ONE Championship annonce plusieurs combats pour le titre et le retour d’Eddie Alvarez

ONE Championship a annoncé plusieurs combats de titres pour les prochains événements ONE: Infinity 1 et 2. Le deuxième événement comprendra également le retour de l’ancien champion des poids légers de l’UFC et Bellator Eddie Alvarez.

ONE: Infinity 1 sortira le 10 avril à Jakarta, en Indonésie. Comme nous le savons déjà, la carte comportera un combat pour le titre des poids mouches entre le challenger Demetrious Johnson et le champion Adriano Moraes.

Cependant, selon une annonce du président-directeur général de ONE, Chatri Sityodtong, la carte comportera également un combat de trilogie entre le champion des poids moyens Aung La N Sang et l’ancien champion Vitaly Bigdash, et un combat pour le titre de kickboxing léger entre le champion Roman Kryklia et le challenger Andrei Stoica.

ONE: Infinity 2 sortira le 29 mai à Manille, aux Philippines. Il sera mis en vedette par un combat pour le titre des poids lourds entre le champion Brandon Vera et l’ancien talent de l’UFC Arjan Bhullar, et proposera également un combat pour le titre léger entre le champion Christian Lee et le talent moldave invaincu Iuri Lapicus. L’autre grande attraction sur le projet de loi sera le retour d’Eddie Alvarez, qui affrontera Saygid Guseyn Arslanaliev. Les deux hommes étaient censés se battre en finale du ONE Lightweight World Grand Prix, mais Alvarez a été contraint de quitter le combat en raison d’une blessure.

Voici les combats annoncés jusqu’à présent pour les deux cartes (h / t APMMA.net):

ONE Infinity 1 le 10 avril à Jakarta

Adriano Moraes contre Demetrious Johnson

Aung La N Sang contre Vitaly Bigdash

Roman Kryklia vs Andrei Stoica

ONE Infinity 2 le 29 mai à Manille

Brandon Vera contre Arjan Singh Bhullar

Christian Lee contre Iuri Lapicus

Eddie Alvarez contre Saygid Guseyn Arslanaliev

Que pensez-vous de ces combats récemment annoncés, mettant en vedette Aung La N Sang, Brandon Vera, Christian Lee et Eddie Alvarez?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.