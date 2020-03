ONE Championship, ARES reporte les prochains spectacles en raison d’une épidémie de coronavirus

ONE Championship et ARES Fighting Championship ont tous deux mis fin aux émissions à venir en raison de l’épidémie en cours du coronavirus mortel.

L’épidémie, qui a commencé en Chine, a désormais infecté plus de 100 000 personnes dans de nombreux pays avec plus de 3 400 décès dus au virus.

Vendredi, le PDG de ONE Championship, Chatri Sityodtong, a annoncé que le prochain spectacle de la promotion au Vietnam serait reporté à une date ultérieure en raison de la propagation du coronavirus en Asie.

“Après avoir discuté de toutes les options avec le gouvernement du Vietnam, mon équipe et moi avons décidé de reporter ONE: Heart of Heroes le 20 mars à Ho Chi Minh-Ville”, a écrit Sityodtong sur Facebook.

«L’événement aura désormais lieu le 26 juin, en supposant que la situation des coronavirus s’améliore. Sans exception, la sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et public est la plus haute priorité pour ONE Championship. »

ONE Championship a récemment organisé un événement à Singapour à huis clos sans public en raison de l’épidémie. Le nombre de personnes infectées continuant d’augmenter chaque jour, Sityodtong ne voyait évidemment pas la nécessité de risquer une nouvelle propagation de la maladie avec des milliers de personnes rassemblées dans une arène ensemble.

ARES Fighting Championships a pris une décision similaire avec sa prochaine carte ARES 2 qui était prévue pour le 2 avril à Bruxelles, en Belgique. L’organisation prévoit actuellement que l’événement ait lieu le 30 octobre.

“L’épidémie de coronavirus soulève de sérieuses questions sur la contagion dans des environnements fermés”, ont déclaré des responsables de l’ARES dans un communiqué. «Nous ne savons pas à ce stade comment la situation évoluera. La santé de notre public, des combattants internationaux et du personnel est notre plus grande préoccupation et nous ne sommes pas disposés à prendre des risques inutiles.

«Avec le soutien total de tous nos partenaires impliqués et celui des combattants ARES eux-mêmes, ARES Fighting Championship a donc décidé de reporter l’événement.»

Les billets déjà achetés pour l’événement ARES resteront valables pour la date reportée, mais les fans peuvent également demander un remboursement au point d’achat de l’événement.