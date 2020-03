ONE Championship convertit plusieurs cartes en événements à huis clos

ONE Championship a répondu à la menace croissante de la pandémie de coronavirus en convertissant toutes ses cartes jusqu’au 29 mai en événements à huis clos.

Le président-directeur général de ONE, Chatri Sityodtong, a annoncé cette nouvelle sur Facebook jeudi matin.

ACTUALITÉS: Mon équipe et moi avons décidé de transformer tous les événements de ONE Championship en événements à huis clos et sans public…

Publié par Chatri Sityodtong le jeudi 12 mars 2020

«Mon équipe et moi avons décidé de transformer tous les événements de ONE Championship en événements à huis clos, sans public, avec effet immédiat. Sans exception, la sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et du public est la plus haute priorité pour ONE Championship. Tous les événements ONE programmés avec un public en direct seront désormais suspendus jusqu’au 29 mai 2020 au moins en raison de l’extraordinaire situation mondiale de COVID-19.

«Pour les millions de fans à la maison à travers le monde, le spectacle continuera dans le confort et la sécurité de votre salon. Nos émissions de diffusion mondiale à huis clos commenceront à Singapour avec un calendrier initial du 17 avril, 24 avril, 1er mai et 8 mai respectivement. Les cartes Bout seront annoncées sous peu pour ces émissions diffusées uniquement, et des dates supplémentaires seront ajoutées dans un proche avenir. De plus, ONE Infinity Series, le sommet mondial des événements d’arts martiaux, devrait maintenant démarrer le 29 mai 2020 à Manille, aux Philippines, avec ONE Infinity 1 au Mall of Asia Arena.

«Nous opérons à une époque vraiment extraordinaire, mais mon équipe et moi restons déterminés à vous offrir la meilleure action sportive et de divertissement disponible partout dans le monde aujourd’hui. ONE Championship continuera de vous faire vibrer avec les plus grands artistes martiaux de la planète et vous inspirera avec leurs histoires incroyables. Ce virus pourrait être attaqué en ce moment, mais je crois en la puissance de l’esprit humain. LET GOOOOO !!! ” – Chatri Sityodtong

Comme l’explique Sityodtong, la prochaine carte ONE: Infinity, mettant en vedette un combat pour le titre de poids mouche entre Demetrious Johnson et le champion Adriano Moraes, a également été reportée et déplacée.

Pensez-vous que ONE Championship a pris la bonne décision?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.