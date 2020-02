ONE Championship dévoile sa nouvelle série ONE Infinity

Le président-directeur général de ONE Championship, Chatri Sityodtong, a dévoilé une nouvelle série d’événements intitulée ONE Infinity Series.

Selon un communiqué de presse publié sur le site Web de ONE Championship, ces événements spéciaux présenteront «le meilleur du monde en termes de sports et de divertissement mondiaux: trois combats de championnat du monde, un minimum de 12 champions du monde en action, des super combats, Célébrités de premier plan, et bien plus encore. »

Le premier événement ONE Infinity, intitulé ONE Infinity 1, se déroulera le 10 avril à Jakarta, en Indonésie. La carte sera mise en vedette par un combat entre le détenteur du titre de champion du monde de poids mouche Adriano Moraes et le challenger Demetrious “Mighty Mouse” Johnson, un ancien champion UFC à 12 reprises.

«C’est avec plaisir que je présente ONE Infinity Series, la marque phare mondiale des événements d’arts martiaux», a déclaré Sityodtong à propos de ONE Infinity Series. «La série ONE Infinity est au-dessus de tout ce qui est disponible partout sur la planète. Comprenant les plus grands événements de l’année, ces superproductions représentent le meilleur ONE Championship a à offrir en termes de talent de champion du monde, de puissance d’étoile, de compétence en arts martiaux, de valeur de divertissement et d’importance historique.

Plus d’informations sur ONE Infinity Series 1 seront annoncées dans les prochaines semaines.

Voici les événements ONE Championship actuellement prévus pour le reste de 2020.

Calendrier ONE Championship 2020

Singapour

Vendredi 28 février

Ho Chi Minh, Vietnam

Vendredi 20 mars

Jakarta, Indonésie (ONE Infinity Series 1)

Vendredi 10 avril

Kuala Lumpur, Malaisie

Vendredi 17 avril

Manille, Philippines

Vendredi 29 mai

Jakarta, Indonésie

Vendredi 5 juin

Shangai, Chine

Samedi 20 juin

Singapour

Vendredi 3 juillet

Bangkok, Thaïlande

Vendredi 10 juillet

Manille, Philippines

Vendredi 14 août

Singapour

Vendredi 4 septembre

Jakarta, Indonésie

Vendredi 11 septembre

Kuala Lumpur, Malaisie

Vendredi 18 septembre

Ho Chi Minh, Vietnam

Vendredi 2 octobre

Bangkok, Thaïlande

Vendredi 9 octobre

Tokyo, Japon

Dimanche 25 octobre

Pékin, Chine

Samedi 31 octobre

Singapour

Vendredi 20 novembre

Jakarta, Indonésie

Vendredi 4 décembre

Manille, Philippines

Vendredi 11 décembre

Kuala Lumpur, Malaisie

Vendredi 18 décembre

* Les événements sont sujets à changement.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.