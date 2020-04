ONE Championship dévoile son premier classement officiel

ONE Championship annoncé aujourd’hui le 27 avril 2020 son premier classement officiel pour ses athlètes dans les modalités des Arts Martiaux Mixtes (MMA), ainsi que du Muay Thai et du Kickboxing.

Des personnages liés aux médias des sports de combat, des experts de l’industrie et d’anciens combattants composent le tableau de classement.

Stewart Fulton de MMA au Japon, Nicolas Atkin de South China Morning Post, Manabu Takashima de MMAPLANET, Marcelo Alonso de Combate / Sherdog, Santino Honasan de ABS-CBN, JM Siasat de GMA Network, James Goyder d’AsianMMA.com, Poptorn Roongsamai de Champ Magazine, Sazali Abdul Aziz de The Straits Times, Worapath Arunpakdee de Thairath TV, Wanlop Sawasdee de MGR Online, Tom Taylor de BJPenn.com, Yuji Kitano d’Abema TV et Ian Shutts de Lowkick MMA. Le panel est complété par les anciens combattants Rich Franklin, Miesha Tate, Adam Kayoom et Ann Osman.

Président et chef de la direction de ONE Championship, Chatri Sityodtong, a fait l’annonce:

C’est avec beaucoup d’émotion que j’annonce le classement officiel ONE Championship. Les classifications apportera plus de clarté et de transparence pour nos athlètes qui poursuivent leurs rêves pour un titre de champion du monde. Les fans peuvent également suivre leurs athlètes préférés de plus près lorsqu’ils montent ou descendent dans le classement

ONE Championship prétend avoir une liste de environ 550 athlètes. Ces athlètes participent au MMA, au Muay Thai et au kickboxing.

Sur sa page officielle, vous pouvez consulter le classement officiel, où le champion de chaque division et les 5 premiers du classement sont mentionnés.