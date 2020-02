ONE Championship lance une spin-off de l’émission de télé-réalité «The Apprentice»

ONE Championship a annoncé jeudi qu’elle lancerait une spin-off de la populaire émission de télé-réalité The Apprentice, sous licence de MGM Television.

Selon un communiqué de presse de la promotion, The Apprentice: ONE Championship Edition “présentera 16 candidats triés sur le volet du monde entier dans un jeu d’enjeux de compétitions commerciales et de défis physiques où le gagnant recevra une offre d’emploi de 250 000 $ US pour travailler pour un année directement sous Chatri Sityodtong comme son protégé au siège mondial de ONE Championship à Singapour.

“En outre, 12 des meilleurs PDG d’Asie (1 PDG par épisode) seront présentés comme juges invités aux côtés de Sityodtong. Les concours commerciaux porteront sur une variété de problèmes et d’industries du monde réel. Pendant ce temps, les défis physiques seront relevés par les champions du monde de ONE Championship où les concurrents viseront à les surpasser en prouesses athlétiques et en endurance cardio.

«L’Apprenti: ONE Championship Edition sera produit par la division de production de ONE Championship, ONE Studios, et fonctionnera à la fois sur des plateformes de streaming et linéaires à travers la région panasiatique au cours du second semestre 2020. Distribution spécifique marché par marché et détails de lancement sera annoncé à une date ultérieure. Le programme devrait être distribué sur les principaux réseaux de télévision et chaînes numériques du monde entier. »

Sityodtong, PDG et président de ONE Championship, a dit ce qui suit au sujet de ce nouveau projet intéressant.

«Je suis ravi d’annoncer The Apprentice: ONE Championship Edition comme notre plus grande incursion dans le genre des séries non scénarisées. Ce tout nouveau concept apporte une dimension complètement unique et originale à “ The Apprentice ” avec le drame à enjeux élevés de compétitions commerciales réelles, couplé à des défis physiques herculéens, mettant en vedette certains des meilleurs PDG d’Asie, les plus grands champions du monde d’arts martiaux du monde, et une liste de célébrités de tout le continent. En combinant notre propriété intellectuelle et nos actifs respectifs, ONE Championship redéfinira le genre non scénarisé en Asie à l’échelle et à la portée. L’apprenti: ONE Championship Edition pourrait bien être le plus difficile de l’histoire de tous les spectacles d’apprenti! »

Serez-vous à l’écoute de ce nouveau programme de télé-réalité de ONE Championship?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.