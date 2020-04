ONE Championship reporte les événements à venir en avril en raison d’une pandémie de coronavirus

ONE Championship a été forcé de reporter au moins ses deux prochains spectacles prévus à Singapour en avril en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

L’UN PDG Chatri Sityodtong a fait l’annonce dimanche soir soir.

“Malheureusement, ONE Championship devra reporter ses événements fermés et sans audience pour avril en raison de nouvelles restrictions COVID-19”, a écrit Sityodtong sur Facebook. «Pour éteindre la croissance récente du coronavirus, le gouvernement de Singapour a judicieusement ordonné un verrouillage partiel du pays, avec effet à partir de demain (7 avril), seuls les services essentiels (comme la nourriture, les soins de santé et les transports) sont autorisés à fonctionner. De plus, de grands pays (Chine, Thaïlande, Singapour, Australie, Russie, Inde, Vietnam, Japon, etc.) ont temporairement fermé leurs frontières.

«Nous traversons une période des plus extraordinaires. La bonne nouvelle est que ces restrictions à court terme ralentiront sans aucun doute le coronavirus et aplatiront la courbe. Mais pour être clair, il nous faut tous travailler ensemble avec vigilance. La chose la plus importante que nous puissions faire en tant qu’individus est de suivre les ordres stricts de nos gouvernements respectifs et de pratiquer l’éloignement social, une bonne hygiène et le télétravail. Le virus ne peut pas se propager si nous restons tous à la maison. C’est aussi simple que ça. Unissons nos mains dans ce combat et restons unis comme UN. »

ONE Championship avait déjà prévu de tenir tous ses spectacles à venir à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus, mais comme les pays du monde entier ordonnent des fermetures en dehors des besoins essentiels comme l’épicerie ou les soins médicaux tout en imposant des restrictions de voyage, il semble qu’il n’y avait aucun moyen pour aller de l’avant avec les cartes qui étaient prévues en avril.

Les deux spectacles prévus les 17 et 24 avril à Singapour seront désormais reportés à une date ultérieure.

Il y a deux autres cartes prévues pour le 1er et le 8 mai qui devraient également se tenir à huis clos à Singapour, mais ONE n’a pas encore pris de décision concernant ces émissions.