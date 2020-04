ONE Championship reporte tous les spectacles au mois de mai en raison d’une pandémie de coronavirus

ONE Championship a choisi de reporter toutes ses émissions à venir en mai en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le PDG de ONE, Chatri Sityodtong, a fait cette annonce lundi.

“Tous les événements de mai pour ONE Championship seront reportés jusqu’à nouvel ordre en raison des récents développements de COVID-19 (fermeture des frontières et verrouillage) dans la plupart des pays d’Asie”, a écrit Sityodtong sur Facebook.

«Notre priorité absolue reste la sécurité et la santé de nos athlètes, des officiels, du personnel, des fans et du public en ces temps difficiles. Mon équipe et moi travaillons 24 heures sur 24 sur plusieurs options pour ramener nos événements le plus rapidement possible en toute sécurité. Restez à l’écoute pour les nouvelles! “

ONE avait déjà apporté de nombreuses modifications à son calendrier en raison de l’évolution de la situation avec l’épidémie de COVID-19.

Initialement, la promotion avait espéré détenir plusieurs cartes à huis clos sans la présence de fans, mais les restrictions de voyage ont mis fin à ces plans. ONE a alors décidé d’annuler tous ses spectacles jusqu’en avril dans l’espoir de revenir en mai.

Maintenant, ces émissions ont également été reportées, y compris la prochaine carte “Infinity” de ONE qui devait comporter plusieurs combats pour le titre, y compris le retour de l’ancien champion de l’UFC Demetrious Johnson. Cette carte du 29 mai était censée comporter plusieurs combats pour le titre, y compris la candidature de Johnson pour remporter le championnat des poids mouches dans son combat contre Adriano Moraes.

Maintenant, il semble que Johnson devra attendre juin ou au-delà pour se remettre en action après l’annonce que ONE Championship sera interrompu jusqu’en mai.

La prochaine carte actuellement prévue pour ONE Championship arrive le 5 juin avec un spectacle à Jakarta, en Indonésie.