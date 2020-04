ONE Championship stars pour rejoindre Chatri Sityodtong sur «The Apprentice»

Aux États-Unis, les fans ont vu Donald Trump le faire. Les téléspectateurs du Royaume-Uni ont vu l’ancien propriétaire de Tottenham Hotspur Alan Sugar le faire. Désormais, les fans d’arts martiaux du monde entier verront le président et chef de la direction de ONE Championship, Chatri Sityodtong, prendre les rênes de l’une des émissions de téléréalité les plus populaires au monde, et il apporte sa sauvegarde.

Sityodtong est la figure de proue de la dernière itération de “The Apprentice”, qui mettra en vedette 16 candidats du monde entier, qui se battront sur une série de défis pour gagner le prix d’un travail de 250 000 $ pour travailler pendant un an en tant que protégé de Sityodtong au siège mondial de ONE Championship à Singapour.

Contrairement aux versions précédentes de «The Apprentice», la version ONE Championship de l’émission exigera que ses candidats entreprennent des défis physiques, ainsi que des tests commerciaux et, à en juger par la bande-annonce officielle ci-dessus, il semble qu’une multitude de stars de ONE Championship soient prêt à jouer un rôle au cours de la série de 13 épisodes, avec “12 champions du monde” en vedette dans l’émission.

Les candidats ne sont pas susceptibles d’inclure de nombreuses personnalités que nous connaissons, mais cela nous a fait réfléchir sur la façon dont le spectacle pourrait ressembler si nous réunissions tous les meilleurs promoteurs MMA et personnalités de l’industrie dans un grand spectacle comme celui-ci. À qui le sens des affaires brillerait-il? Quelle personnalité dominerait la table des négociations? Qui se ferait des amis et qui les perdrait?

Découvrez la promo complète de «The Apprentice: ONE Championship Edition» ci-dessus.

