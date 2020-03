ONE: Heart of Heroes reporté en raison d’un coronavirus

UN championnat Il reste le promoteur du MMA le plus affecté par la propagation du coronavirus.

Chatri Sityodtong, Président de la plus grande promotion des arts martiaux mixtes d’Asie, a annoncé aujourd’hui que le ONE: Heart of Heroes, un événement qui devait avoir lieu au Vietnam, a été reporté en raison du virus.

«Après avoir discuté de toutes les options avec le gouvernement vietnamien, mon équipe et moi avons décidé de reporter ONE: Heart of Heroes le 20 mars à Ho Chi Minh-Ville. L’événement aura maintenant lieu le 26 juin, en supposant que la situation avec le coronavirus passera. La sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et public est la priorité numéro un pour ONE Championship. »

Il s’agit du deuxième événement de l’organisation affecté par le coronavirus. Il ONE: Roi de la jungle, qui s’est tenue le 28 février, s’est tenue à Singapour à huis clos.

Avec 17 personnes infectées, le Vietnam est l’un des pays asiatiques où davantage de cas ont été enregistrés.