ONE: King of the Jungle résultats et faits saillants: Stamp Fairtex abandonne son titre

Stamp Fairtex n’est plus un champion des deux sports.

Dans l’événement principal de la carte ONE: King of the Jungle de vendredi à Singapour, Stamp a cherché à défendre son titre de kickboxing poids atomique ONE contre la Californie de Janet Todd – qu’elle a battu en décidant de remporter le titre Muay Thai ONE poids atomique il y a environ un an. Ce fut un combat extrêmement compétitif, avec Todd trouvant le succès avec sa boxe et son volume, et Stamp matraquant son challenger avec un régime régulier de coups de pied dans les jambes. En fin de compte, cependant, les juges ont remis à Todd une victoire par décision partagée. Elle reviendra en Californie avec une ceinture de titre mondial ONE dans ses bagages, tandis que les rêves de Stamp de devenir une championne des trois sports sont anéantis pour le moment.

Alors que Stamp Fairtex n’est plus une championne des deux sports, son compatriote Sam-A Gaiyanghadao l’est.

Dans l’événement co-principal ONE: King of the Jungle, Sam-A a choisi le premier titre de Muay Thai ONE en poids paille en battant le protégé de John Wayne Parr, Rocky Ogden. Ce nouveau titre rejoint le titre ONE de kickboxing poids plume dans l’étui à trophées bondé de Sam-A.

Ailleurs sur la carte, nous avons assisté à une victoire bouleversée significative de Kimihiro Eto, qui a remporté une victoire de soumission au premier tour contre l’ancien challenger du titre Amir Khan, et une victoire à élimination dévastatrice du vétéran japonais-coréen Yoshihiro Akiyama, qui a enlevé les piles de Sherif Mohamed en premier tour.

Voici les résultats complets de cette carte ONE: King of the Jungle – avec Stamp Fairtex, Sam-A Gaiyanghadao, Yoshihiro Akiyama et d’autres stars – ainsi que quelques faits saillants lorsque cela est possible.

ONE: résultats et faits saillants de King of the Jungle

Carte principale:

Championnat du monde de Kickboxing Atomweight

Janet Todd bat Stamp Fairtex par décision partagée

American striking star Janet Todd 🇺🇸 edges out Stamp Fairtex 🇹🇭 by split decision to become the new ONE Atomweight Kickboxing World Champion! 🏆 #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/pE4dk3sw9S — ONE Championship (@ONEChampionship) February 28, 2020

Championnat du monde de Muay Thai de paille

Sam-A Gaiyanghadao bat Rocky Ogden par décision unanime

Sam-A Gaiyanghadao 🇹🇭 met en place une clinique frappante contre Rocky Ogden pour devenir le premier champion du monde ONE Muay Thai en paille! 🏆 #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/hF5poX8W41

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Poids léger

Kimihiro Eto bat Amir Khan par soumission (étranglement à l’arrière) à 1:39 du premier tour

Le vainqueur de la OWS, Kimihiro Eto 🇯🇵 soumet Amir Khan oke via un étranglement arrière nu à seulement 99 secondes du premier tour! ⏱ #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/QLCygmv2hl

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Welterweight

Yoshihiro Akiyama bat Sherif Mohamed par KO à 3:04 du premier tour

La légende des arts martiaux Yoshihiro Akiyama 🇯🇵🇰🇷 dépose Sherif Mohamed 🇪🇬 avec un crochet droit DEVASTATING pour le KO du premier tour! @akiyamayoshihir #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/ywi6gbWPKa

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Paille

Tiffany Teo bat Ayaka Miura via TKO à 4:45 du troisième tour

Tiffany “No Chill” Teo 🇸🇬 FINIT Ayaka Miura pour gagner une chance au titre mondial ONE Xrawweight de Xiong Jing Nan! #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/HT4kJHB4ik

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Undercard:

Poids atomique

Denice Zamboanga bat Mei Yamaguchi par décision unanime

Denice Zamboanga 🇵🇭 bat Mei Yamaguchi 🇯🇵 par décision unanime de remporter un titre mondial ONE Atomweight contre Angela Lee! #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/CqT8LjpmgO

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Poids coq

Troy Worthen bat Mark Fairtex Abelardo par décision unanime

“Pretty Boy” Troy Worthen 🇺🇸 conserve son record parfait intact avec une victoire unanime sur Mark Fairtex Abelardo! 🇳🇿🇵🇭 #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/lNEUF18Oj1

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Poids plume

Honorio Banario bat Shannon Wiratchai par décision partagée

Honorio Banario de l’équipe Lakay 🇵🇭 devance Shannon Wiratchai 🇹🇭 par décision partagée à son retour au poids plume! #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/rvjdcJAqoN

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Poids atomique

Ritu Phogat bat Wu Chiao Chen par décision unanime

La superstar de la lutte indienne Ritu Phogat 🇮🇳 étouffe Wu Chiao Chen en route vers une victoire de décision unanime DOMINANTE! @PhogatRitu #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/S8XKgy6dCN

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Welterweight

Murad Ramazanov bat Bae Myung Ho via TKO à 4:53 du premier tour

Le phénomène russe Murad Ramazanov 🇷🇺 reste invaincu avec un TKO de premier tour de Bae Myung Ho! 🇰🇷 #WeAreONE #ONEChampionship #KingOfTheJungle pic.twitter.com/AeYdjJxAlV

– ONE Championship (@ONEChampionship) 28 février 2020

Poids coq