One Live Results: le début d’un nouveau concept

Un live

Samedi soir, Productora One a fait la première édition de Un live. En partenariat avec MMA, un événement a été vu par un large public dans le monde entier. Avec une transmission par Facebook où cinq combats ont eu lieu.

Dans le combat des étoiles, Pablo Burgos Il a montré son évolution et lui a fait comprendre qu’il n’est plus seulement un combattant saisissant. Le talent de Équipe Weichafe il a fait face Francisco Ojeda, dominant à la fois debout et sur la toile en trois tours.

Il combat très la stratégie et les échanges durs, bien qu’ils aient essayé de l’emmener sur la toile, Burgos a montré une évolution après une formation en Équipe Weichafe, prenant le combat par décision unanime.

Alfredo Muiad se démarque dans la co-star et a réussi à inverser sa défaite controversée Pérou face Joan Saenz qu’il a attaqué avec de dures combinaisons de genoux et de coups dans la plupart des combats. Au deuxième tour, la sanction infligée au tour précédent a adopté le projet de loi et Muiad Je l’ai assommé brutalement.

Mention d’honneur, pour notre écrivain Mauricio Eguiluz qui a réussi à mettre fin à sa mauvaise séquence en battant Sebastian Vidal par décision unanime.

Ensuite, le reste des résultats du panneau d’affichage.

Sara Hernandez battre Claudia Pizarro par décision unanime.

Nelson Rojas assommer Sebastian Orregon au premier tour.