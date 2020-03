ONE signe un contrat avec le Brésilien léger Herbert Batista

Herbert Batista est le plus récent ajout à l’alignement léger ONE Championship, a confirmé le combattant à MMA Fighting à la suite d’un rapport de Globo Esporte.

Une forme légère de 15-2-1 à Coari, Amazonas, “Matagal” a signé un accord de quatre combats avec la société. Il a déclaré que ses débuts promotionnels n’étaient pas encore fixés en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

Batista a été répertorié comme l’un des 10 espoirs brésiliens à surveiller en 2019 par MMA Fighting, avec une fiche de 3-0 avec deux arrivées depuis.

“C’est un sentiment merveilleux”, a déclaré Batista au MMA Fighting. «Je viens d’Amazonas et j’ai obtenu un contrat avec l’une des plus grandes promotions au monde. J’ai vraiment travaillé dur. Je suis l’un des paris poids légers au Brésil, et Dieu merci, maintenant je fais un autre grand pas dans ma carrière avec ce contrat avec une promotion aussi renommée comme ONE. “

Batista est sur une séquence de 10 victoires consécutives avec toutes ces victoires sauf deux à venir par arrêt, y compris quatre soumissions et quatre KO techniques.

“Il est temps de travailler encore plus dur maintenant pour y arriver et pour faire un excellent travail et apporter plus de victoires pour le Brésil, et si Dieu le veut, apportez également une ceinture”, a-t-il déclaré.