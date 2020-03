Opéré Mark O. Madsen, commence le processus de récupération

Malgré tout ce qui a été dit sur la lutte entre Zhang Weili et Joanna JedrzejczykLa vérité est que l’une des plus longues suspensions médicales survenues après les combats de l’UFC 248 était pour Mark O. «L’Olympien» MadsenNous savions déjà que la Nevada State Athletic Commission (NSAC) avait indiqué que le natif du Danemark aurait une suspension médicale d’au moins 6 mois en raison d’une mâchoire cassée et qu’il pourrait revenir plus tôt s’il était autorisé par un chirurgien maxillo-facial.

Opération terminée! Laissez la récupération commencer. Heureux d’être entouré des meilleurs! Merci à tous pour l’amour et le soutien🙏 pic.twitter.com/njLviSuCbo

– Mark O. Madsen (@MarkTheOlympian) 10 mars 2020

Opération terminée! Laissez la récupération commencer. Heureux d’être entouré des meilleurs! Merci à tous pour l’amour et le soutien.

Le poids léger a gagné par décision unanime à l’UFC 248 a Austin Hubbard de laisser son record invaincu 10-0, 3KO / TKO. Rappelons que le combattant qui a déjà 35 ans, a réussi à remporter une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de 2016 au Brésil, et a également remporté d’autres médailles d’argent et de bronze aux championnats du monde et d’Europe pour son pays, toujours en tant que compétiteur de la lutte gréco-romaine.