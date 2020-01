Opinion: McGregor gagne, mais en cours de combat

Remarque: Cet article ne reflète que l’opinion de son auteur et non celle de MMA. One.

Le stellaire de UFC 246 Cela a duré quarante secondes. En fait, la bienveillance de Herb Dean l’a prolongée davantage. Mais même quand tout s’est terminé en un clin d’œil, il est facile de dire que tout était une grande perte de temps.

Quatorze mois après avoir été maîtrisé et largement dépassé par le champion de 155 livres, Khabib Nurmagomedov, dans le UFC 229, Conor McGregor Il a fait son retour prévu dans l’Octogone samedi soir pour affronter le combattant qui détient le plus de records à l’UFC, Donald Cerrone, dans un combat a accepté d’être joué à 170 livres.

Comme beaucoup le prévoyaient, les Irlandais ont rendu les choses vraiment faciles en détruisant Cerrone en moins d’une minute.

Autant l’UFC a voulu justifier le match sur la base de la position de classement, des réalisations ou d’un échange insignifiant de mots lors d’une conférence de presse il y a quelques années, Cerrone n’était pas l’adversaire qui devait remettre McGregor dans l’octogone.

Sur le papier, un combattant de 36 ans au crépuscule de sa carrière qui a perdu six de ses dix derniers combats semble être une valeur sûre pour McGregor de reprendre le chemin du triomphe et d’assurer une revanche rentable contre Nurmagomedov. Et bien que Cerrone ait plus d’armes que les Irlandais – 17 de ses 36 victoires ont été données par soumission -, qui a exclu d’incliner les choses en sa faveur en prenant le concours sur la toile pour chercher l’échange devant un combattant qui est connu pour avoir le pouvoir knockout nous a vraiment fait nous demander quelle était sa place dans tout ça.

Il convient de préciser qu’en aucun cas, je ne suggère que Cerrone a été vendu. Mais son attitude pendant la Fight Week et les mois précédents en essayant de faire le combat lui a donné l’apparence d’un acteur figuratif dans une pièce dans laquelle McGregor était clairement le protagoniste.

Et ce n’est pas que Cerrone est étrange à ce rétrécissement à des moments cruciaux. Dans ce qui a été jusqu’à présent sa seule opportunité de départ, le «Cowboy» a reçu un coup similaire de la part de Rafael Dos Anjos dans un match revanche qui a eu lieu dans le UFC Fight Night Orlando. Ce combat a duré 26 secondes de plus que celui-ci.

Il est difficile de considérer cela comme le retour de McGregor car il considère à peine que c’est un combat. C’était une exposition manquant de compétitivité similaire à celle à laquelle nous avons été soumis Israel Adesanya et Anderson Silva dans le UFC 234. Un combat de processus, «gagnable» pour la star du jour qui apportera une rentabilité future.

Qu’a Justin Gaethje, dans une série de trois victoires suivies de KO au premier tour, ils ont offert un stellaire avec le numéro 13 du classement Charles Oliveira, et non ce combat avec McGregor ne fait que douter de l’implication de Cerrone et du procès de Dana White et du haut commandement de l’UFC.

Maintenant que McGregor a de nouveau gagné après plus de trois ans, la vérité est qu’il n’y a pas de combats faciles à l’horizon. Dans les Livianos, il a la possibilité d’une revanche avec Nurmagomedov, et si ce combat ne se cristallise pas à cause du refus du Russe, Tony Ferguson, Dustin Poirier et Gaethje serait des options raisonnables.

Si l’Irlandais souhaite rester dans les Welter Weights pour sa prochaine présentation sur l’octogone, le monarque absolu de la division, Kamaru Usman, et le propriétaire de la ceinture «BMF», Jorge Masvidal, ont sonné comme d’autres alternatives.