Où Jon Jones est-il vu dans 10 ans?

Tout le monde est clair que Jon Jones est l’un des meilleurs combattants de l’histoire. Beaucoup prétendent même que c’est le numéro un de tous les temps. Ce sera certainement une légende quand il prendra sa retraite et entrera au Temple de la renommée de l’UFC.

Jon Jones dans 10 ans

En parlant maintenant de sa future retraite, Où voyez-vous «Bones» dans 10 ans? Il a lui-même fait ces déclarations en Ariel Helwani:

«En moi, je sens que Je serai dans la même situation que je suis maintenant (comme numéro un livre par livre). Je suis ravi de ce qui se passera au cours des 10 prochaines années. Je sens que je continuerai d’être au sommet de ce sport. J’ai toujours eu la ferme conviction que je peux être le plus grand. »

Le champion du monde de poids semi-complet a maintenant 32 ans. Nous parlons de vouloir continuer à se battre quand j’ai 42 ans. Ce ne serait pas fou non plus. S’il reste en bonne santé et que les blessures le respectent … Pourquoi pas?

Il a un énorme talent, il devrait maintenir et améliorer sa condition physique chaque année, mais il pouvait le faire. Bien que de nouveaux combattants plus jeunes semblent continuellement le détrôner. Sans doute, ce ne sera pas une route facile.

Pour commencer, Jones devra vaincre Dominck Reyes ce week-end pour défendre son règne. Le challenger pour le titre est invaincu et sera un combat compliqué pour les deux. De toute évidence, “Bones” sera un favori, mais tout peut arriver. Lecteurs, lequel des deux réussira?