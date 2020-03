Où l’arrestation de Jon Jones le laisse-t-il? L’UFC 249 est-il mort?

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, “Gorgeous” George et “Goze” décortiquent les retombées potentielles de la dernière rencontre de Jon Jones avec la loi, ce qui se passe avec l’UFC, et plus encore.

AFFICHER LE DÉROULEMENT:

À ce jour, vous avez probablement entendu dire que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, avait été arrêté la semaine dernière pour des charges aggravées de conduite avec facultés affaiblies, utilisation négligente d’une arme à feu, et plus encore après que la police a répondu à entendre un coup de feu dans le centre-ville d’Albuquerque pour trouver un Jones en état d’ébriété dans son voiture avec une arme chargée, selon le rapport de police. Nous avons été sur cette route avec Jones tant de fois auparavant. Tout simplement, où va le champion des poids lourds légers de l’UFC?

Supposons que Jones soit dépouillé pour le titre (c’est arrivé deux fois auparavant), ou qu’il décide de s’éloigner du sport pour pouvoir mettre les choses en ordre. Alors quoi? Vous avez des gars comme Dominick Reyes, Jan Blachowicz et Thiago Santos qui prétendent tous au titre suivant. Quels seraient les combats à faire si Jones se séparait du titre?

Le président de l’UFC, Dana White, reste déterminé à faire en sorte que l’UFC 249 se produise le 18 avril, même si aucun emplacement n’a été défini à ce jour, mais la dernière clé majeure est le champion léger Khabib Nurmagomedov, qui est censé finalement combattre Tony Ferguson après quatre tentatives infructueuses , pourrait être bloqué en Russie en raison d’une interdiction de voyager due à un coronavirus, ce qui pourrait inciter la promotion à passer sans lui. QUOI!? Alors maintenant, l’UFC se démène pour trouver des options pour Tony Ferguson, avec Justin Gaethje et peut-être même Dustin Poirier parmi eux. Vous avez également le champion poids welter Kamaru Usman et Jorge Masvidal qui renforcent et parlent d’intervenir en tant que vedette de dernière minute. Tout cela est fou. Que se passe-t-il encore?

Avec toutes les discussions sur les événements d’annulation de la promotion du MMA à gauche et à droite au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, Submission Underground 12 a eu lieu samedi dernier avec des mesures extrêmes en place. Le MMA pourrait-il retirer une page de la promotion du grappling pour faire avancer les événements?

En parlant de la pandémie de COVID-19, quel est le plus grand positif que nous ayons tiré jusqu’ici de ces circonstances sans précédent dans nos vies?

Pour des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 22 de «Spinning Back Clique» ci-dessus.

