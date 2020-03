Où se produira Khabib contre Ferguson?

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup d’aboiements agressifs et bruyants de Dana White à propos de l’UFC 249, qu’il est déterminé à faire en sorte que le 18 avril se produise malgré ce qui ressemble à un verrouillage mondial pendant la pandémie de coronavirus.

Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson signifie tellement pour le président de l’UFC qu’il est prêt à prendre le risque de propager COVID-19. Puisqu’il n’y a aucune raison sûre ou sensée de faire ceci, à quoi d’autre pourrait-il se résumer, sinon cela?

Une chose est sûre: Joe Rogan ne sera pas assis à côté de la cage pour commenter l’UFC 249. Ce qui n’est pas sûr, c’est où dans le monde ce paiement à la carte aura lieu. C’est parce que White refuse de fournir des détails, et le dernier d’une interview avec Mike Tyson est que le patron de l’UFC a “quatre à cinq emplacements” sur lesquels il travaille.

En gardant tout cela à l’esprit, les gens du site de jeu SportsBetting.ag ont proposé ces cotes sur lesquelles vous pouvez parier où l’UFC 249 aura lieu.

Emplacement de l’UFC 249

Floride +225

Émirats arabes unis +300

Mexique +500

Arabie saoudite +800

Afrique du Sud +1000

Nevada +1400

Eaux internationales +2500

Zone 51 +8000

Corée du Nord +10000

Hé, la zone 51 serait cool. Tout ce qui manque, c’est La Lune et Quelque part dans l’espace extérieur.

Quoi qu’il en soit, si vous ne parvenez pas à parier sur le sport pendant cette période de verrouillage des coronavirus, voici une autre chance de devenir fou.

