Oui, le genou de Macyee Barber a été complètement détruit à l’UFC 246

Nous avons assisté à l’une des plus grandes perturbations du MMA depuis longtemps samedi soir lorsque +600 outsider, Roxanne Modafferi, a complètement dominé -1000 favorite Maycee Barber à l’UFC 246, remportant le combat 30-27 sur les trois tableaux de bord des juges. Quiconque suit vraiment Roxy plutôt que de simplement la juger sur son apparence de bibliothécaire sait qu’elle est une vétéran astucieuse avec un jeu global très sous-estimé. Depuis qu’elle a rejoint Syndicate MMA il y a plusieurs années, elle a connu une renaissance de carrière, et juste la dernière cerise sur le gâteau a été de frotter le champion berbère de l’UFC sur la toile pendant 15 minutes.

Les détracteurs soulignent une blessure au genou que la berbère a semblé subir après le premier tour qu’elle a tenté de combattre jusqu’à la cloche finale. Entre le deuxième et le troisième tour, les médecins du Nevada ont examiné son genou, ce qui était un moment assez inhabituel. En règle générale, les combats ne sont pas arrêtés en raison de blessures possibles aux jambes, et de nombreux fans se sont demandé s’il s’agissait d’un exemple nu de sexisme dans le sport. Un mec ne souffrirait jamais de cette indignité!

Welp, il s’avère que le médecin avait une raison de s’inquiéter car, selon ESPN, Maycee Barber a subi une déchirure complète du LCA du genou gauche.

“Nous pensons qu’elle l’a blessé dans les 10 premières secondes,” [Maycee’s father] Bucky Barber a déclaré à ESPN. «Elle a marché sur le pied de Roxanne en reculant et en sentant un bruit. Vous pouvez voir le genou céder sur le côté. Elle est retournée et a commencé à se battre et à essayer de faire des choses et j’ai remarqué qu’elle était plate d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant. “

Nous avons plaisanté sur Twitter que le médecin du ring n’avait pas les yeux IRM nécessaires pour régler ce qui se passait, mais il avait évidemment l’essentiel de ce qui se passait: le LCA berbère se déchirait en deux alors qu’elle tentait de lutter contre. Son coin aurait probablement dû l’empêcher de retourner là-bas pour le troisième tour, mais cela ne semble certainement pas correspondre au niveau général d’intensité et peut faire du foutre présenté par Barber dans tout ce qu’elle a fait.

Elle a maintenant 9 mois de vacances forcées à cause de cela, ainsi que la perte.