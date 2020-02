Oups! Miami Herald dans un doo-doo profond après avoir faussement accusé Nate Diaz de violence domestique

La superstar de longue date de l’UFC, Nate Diaz, s’est réveillée mercredi pour apprendre qu’il aurait été arrêté pour violences domestiques à la suite d’une bagarre de renversement avec la police dans le sud de la Floride.

Mais au lieu de sa cellule de détention «Sunshine State», Diaz lisait les nouvelles de son lit à Stockton, en Californie, car certains dopes du Miami Herald ne pouvaient pas faire la différence entre Diaz et le combattant régional, Michael Albert Nates.

Voici une capture d’écran de Nates de Tapology:

Je ne savais pas que Big Time Rush avait un cinquième membre.

“Tout cela est totalement irresponsable, et nous envisageons une action en justice”, a déclaré à MMA Junkie le publiciste de Diaz, Zach Rosenfield. “Nate est à Stockton depuis le mardi qui a suivi le Super Bowl et il n’y a aucun moyen possible que ce qui est rapporté lui soit lié.”

Miami Herald avec les feux de recul:

«Dans une première version de cette histoire, le Miami Herald a rapporté à tort que la superstar des arts martiaux mixtes Nate Diaz avait été arrêtée dans une affaire de violence domestique. Le Herald s’excuse pour l’erreur. “

Diaz n’a plus participé depuis sa défaite par KO contre Jorge Masvidal à l’UFC 244 en novembre dernier à New York.