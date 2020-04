Oups! Valentina Shevchenko a donné un coup de pied à Halle Berry et «s’est cassé des os»

Lorsque Dustin Hoffman tournait Marathon Man, l’une de ses scènes l’obligeait à être à bout de souffle si juste avant la première prise, il a fait le tour du bâtiment à quelques reprises et était légitimement essoufflé. C’est à ce moment-là que le légendaire acteur Laurence Olivier est venu vers lui et lui a dit: “Vous pouvez également essayer de jouer, car c’est ce que vous êtes payé pour faire.”

J’ai pensé à cette histoire lorsque Halle Berry a révélé ses blessures à cause de l’ensemble de Bruised, un film d’arts martiaux mixtes (MMA) qui met également en vedette la championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko. Sans surprise, prendre un vrai coup de pied de “Bullet” peut entraîner de réels dégâts.

“J’ai cassé quelques trucs sur celui-ci”, a déclaré Berry à Jimmy Fallon (via MMA Fighting). “Ça va, je me blesse toujours, mais je me suis rendu compte que lorsque vous allez dur, vous êtes forcément blessé. Lorsque vous effectuez vos propres cascades, vous êtes forcément blessé. Dans ce film, je combattais la vraie championne des poids mouches UFC, Valentina Shevchenko, et vous savez quoi? Elle a dû lancer de vrais coups de pied et j’ai dû vraiment les prendre et cela a vraiment brisé des os. C’est une bête mais je n’aurais pas pu demander un meilleur professeur, un meilleur compagnon de scène, un meilleur partenaire de combat. “

Shevchenko (19-3) est invaincu depuis qu’il est tombé au poids de la mouche avec trois arrivées et a été vu pour la dernière fois en train de planer Katlyn Chookagian lors de l’événement UFC 247 en pay-per-view (PPV) en février dernier à Houston, Texas, un combat auquel Berry a assisté en personne.

«Bullet» devait faire sa prochaine défense du titre de 125 livres contre Joanne Calderwood en juin; cependant, ce concours semble être suspendu pour le moment. Quant à Berry, pas encore de mot sur une date de sortie pour Bruised.