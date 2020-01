Ovince Saint Preux accepte une suspension de trois mois de l’USADA, déjà autorisé à concourir

Ovince Saint Preux, concurrent de l’UFC Light Heavyweight, a accepté une sanction de trois mois de l’USADA après avoir échoué à un test de dépistage de drogues interdites.

L’USADA (Agence antidopage des États-Unis) a annoncé la suspension vendredi tout en expliquant la réduction de peine infligée à Saint Preux pour sa violation de la politique antidopage de l’UFC.

“Saint Preux, 36 ans, a été testé positif pour l’ostarine et le di-hydroxy-LGD-4033, un métabolite de LGD-4033, ainsi que pour la sulfone GW1516 et le sulfoxyde GW1516, qui sont des métabolites de GW1516 (également connu sous le nom de GW-501516), comme résultat d’un échantillon d’urine hors compétition qu’il a fourni le 1er novembre 2019 », ont écrit des responsables de l’USADA. «L’Ostarine et le LGD-4033 sont des substances non spécifiées dans la classe des agents anabolisants, tandis que GW1516 est une substance non spécifiée dans la catégorie des modulateurs hormonaux et métaboliques. Ces substances sont interdites en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC.

«Lors d’une enquête sur les circonstances du test positif, Saint Preux a fourni des conteneurs scellés de produits qu’il utilisait pour l’analyse au laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage à Salt Lake City, Utah. Bien qu’aucune substance interdite ne figure sur les étiquettes des suppléments, l’analyse a révélé que les produits contenaient de l’ostarine, du LGD-4033 et du GW1516 pour lesquels Saint Preux s’est révélé positif. »

En novembre dernier, l’UFC et l’USADA ont annoncé des changements importants à la politique antidopage pour tenir compte de certaines substances et situations où les athlètes peuvent avoir été testés positifs en raison de suppléments contaminés.

Bien que le cas de Saint Preux n’ait pas été soumis à des directives spécifiques pour ne pas être puni, il était éligible à une réduction de peine.

«En vertu de la politique antidopage révisée de l’UFC, si une situation se présente où un athlète est testé positif et est en mesure de démontrer par des preuves claires et convaincantes que la cause du test positif est due à un supplément certifié par l’un des certificateurs de l’UFC règles, il ou elle ne sera pas soumis à une violation de la politique antidopage et sera autorisé à concourir après des tests de suivi et lorsqu’il n’y a aucun bénéfice d’amélioration de la performance en question », ont expliqué des responsables de l’USADA.

«L’USADA a déterminé que l’exposition de Saint Preux à ces substances a commencé le 25 octobre 2019, avant l’annonce de la politique antidopage actuelle de l’UFC. Bien que Saint Preux n’utilisait pas de supplément certifié, il a reçu une réduction de sa période d’inéligibilité car il a pu prouver que son test positif était causé par des produits contaminés et les niveaux très bas détectés dans les produits n’auraient pas amélioré ses performances. “

En conséquence, Saint Preux a reçu une suspension de trois mois antidatée au 25 octobre 2019, ce qui signifie qu’il est déjà éligible pour concourir à nouveau. Il a été brièvement lié à un combat contre Ryan Spann à l’UFC 247 le 8 février, mais le combat a ensuite été abandonné.

On ne sait pas si la situation persistante de Saint Preux avec l’USADA a forcé l’UFC à changer de direction pour son prochain combat, mais il est maintenant autorisé à concourir à nouveau avec sa suspension de trois mois déjà purgée.