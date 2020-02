Ovince Saint Preux affronte Shamil Gamzatov à l’UFC Lincoln

Le prochain défi d’Ovince Saint Preux sera l’invaincu Shamil Gamzatov.

MMA Fighting a confirmé avec des sources que le vétéran de 37 combats affrontera Gamzatov lors du prochain retour de l’UFC à Lincoln, Neb., Le 25 avril, suite à un rapport initial de Vestnik MMA.

“OSP” (24-13) a combattu deux fois en 2019, s’inclinant par soumission à Nikita Krylov lors de l’UFC 236 en avril avant de rebondir avec une décision unanime contre Michal Oleksiejczuk cinq mois plus tard. Le joueur de 36 ans a une fiche de 2-3 lors de ses cinq derniers combats et une fiche de 12-8 dans l’ensemble de l’UFC. Il est actuellement à égalité avec Jon Jones et Glover Teixeira pour le plus grand nombre de victoires d’arrêt dans l’histoire des poids lourds légers de l’UFC.

Gamzatov (14-0) a fait ses débuts avec succès dans l’Octogone en novembre avec une victoire par décision partagée sur Klidson Abreu à l’UFC Moscou. Il a participé à la saison PFL 2018, allant 2-0 avant d’être contraint de se retirer des séries éliminatoires en raison d’une blessure. Il détient des victoires sur les vétérans de l’UFC Eddie Gordon et Rodney Wallace.

L’UFC Lincoln devrait être titré par un combat entre les prétendants légers et lourds Anthony Smith et Glover Teixeira. La carte principale sera diffusée sur le service de streaming ESPN +.

Avec le reportage de Guilherme Cruz et Damon Martin.