Ovince Saint Preux dit que le passage aux poids lourds n’est pas permanent

Ovince Saint Preux passe au poids lourd, mais ne vous attendez pas à ce qu’il y reste pour toujours.

Le mouvement est apparu de nulle part, d’autant plus que le combat le plus récent de Saint Preux a été une victoire sur Michal Oleksiejczuk en septembre. Cependant, Saint Preux (24-13 MMA, 13-8 UFC) a déclaré que l’idée était celle avec laquelle il avait joué pendant un certain temps.

“J’étais censé le combattre la semaine dernière le 25, mais cela a échoué”, a récemment déclaré Saint Preux au MMA Junkie. «Pour une raison quelconque, je me disais que je savais pour une raison quelconque qu’ils allaient m’appeler pour un combat de poids lourds.

“… Je ne choisis pas mes combats. Mon entraîneur en chef, Eric Turner, choisit toujours les combats. Il fait plus de contact avec mon manager Oren (Hodak). Oren lui a dit: “Hé, regardez: (Ben) Rothwell a perdu son adversaire.” Eric était comme, “Ouais, c’est un bon match pour nous.” “

Membre de longue date de la division des 205 livres de la promotion, Saint Preux affrontera l’un des plus grands combattants de l’UFC, Rothwell, le 13 mai. Saint Preux s’attend à ce que la différence de taille entre lui et Rothwell soit évidente. Cela pourrait prendre un certain temps pour s’y habituer.

“Début avril, je marchais vers 227 ou 226”, a expliqué Saint Preux. «La réduction de poids n’allait pas poser de problème. Maintenant, je suis probablement assis autour de 230, 232. Lorsque le temps de combat arrive, si je charge en glucides, je pourrais être autour de 235, 236 – par là.

«… Ce sera certainement une expérience différente juste pour le simple fait de la taille et des trucs. Typiquement, quand j’entre dans la cage, je suis généralement le plus gros combattant. Il n’y a eu que quelques occasions où je n’étais pas. Si je ne suis pas le plus gros combattant, je me sens généralement comme le plus fort combattant. Ça va être très différent cette fois. Avec sa réduction à 265, le lendemain, il pourrait être de 275 ou presque 280. Je vais devoir rester sur mes roues. … Si j’évite les gros coups, je pense que ça ira. »

Le déménagement, a déclaré Saint Preux, est temporaire. Il peut essayer de temps en temps des poids lourds, mais a indiqué que ses jours de poids léger n’étaient pas terminés.

“Ce n’est certainement pas permanent”, a déclaré Saint Preux. “S’il y a une opportunité pour moi de rebondir de haut en bas, je le ferai certainement.”

Connu pour son étranglement «Von Flue», Saint Preux pense qu’il peut encore le retirer contre les grands garçons. Cela pourrait être un peu plus difficile à l’UFC 249, en particulier avec le maladroit “go-go choke” Rothwell (37-12 MMA, 7-6 UFC) alors qu’il effectuait l’un de ses mouvements de signature.

“Il a une bonne guillotine – mais sa guillotine est un peu différente”, a déclaré Saint Preux. “Je ne sais pas si je veux m’engager dans quelque chose comme ça, juste parce que sa guillotine est un peu différente.”

Cependant, Saint Preux ne cherche pas à obtenir une soumission. “Éliminer un poids lourd” est un élément de la liste que Saint Preux veut cocher.

“Pour que je monte au poids lourd, ma prédiction est que je veux vraiment éliminer un poids lourd”, a déclaré Saint Preux. “Ce serait bien.”

La carte du 13 mai (qui n’a pas de nom officiel) aura lieu au VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride. Ce sera le deuxième événement de l’UFC après avoir suspendu toutes les cartes de la pandémie de coronavirus, l’UFC 249 le 9 mai étant la première.

.