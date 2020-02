Ovince Saint-Preux reçoit également une suspension de l’USADA pour suppléments contaminés

Diego Sánchez Il n’était pas le seul combattant à avoir des ennuis avec l’USADA à cause d’un supplément contaminé.

Ovince Saint-Preux, un ancien challenger intérimaire de la ceinture de 205 livres, a été suspendu trois mois par l’USADA pour avoir testé positif pour quatre substances interdites dans un test collecté hors compétition le 25 octobre 2019.

Comme le combattant des racines haïtiennes pourrait prouver qu’il a été testé positif pour un supplément contaminé, il a reçu une légère sanction rétroactive, ce qui signifie qu’il est déjà en mesure de revenir.

Saint Preux a concouru pour la dernière fois le 28 septembre 2019, lors de sa soumission Michał Oleksiejczuk dans le UFC Fight Night Copenhague. Ce fut sa première victoire en plus d’un an après une série de défaites contre Dominick Reyes et Nikita Krylov.