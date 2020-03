Owen Roddy suggère que le plan actuel est que Conor McGregor revienne le 11 juillet

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor pourrait retourner dans l’Octogone le 11 juillet selon son entraîneur, Owen Roddy.

Depuis que McGregor TKO’d Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246 à son retour dans la cage, beaucoup se sont demandé quelle serait la prochaine étape. L’Irlandais a déclaré vouloir que 2020 soit une «saison» avec trois combats dans l’année et le troisième pour le titre des poids légers.

Eh bien, avec son deuxième combat non réservé, beaucoup ne pensaient pas qu’il en aurait trois. Mais, pour Roddy, il dit que le plan est de se battre le 11 juillet.

«Oui, très certainement. C’est le plan, espérons-le. Redonnez vie à l’UFC avec tous ces spectacles annulés et des trucs comme ça », a déclaré Roddy à Ariel Helwani sur Instagram Live. «Je pense qu’un combat le 11 juillet ramènerait l’UFC à la vie et ramènerait tout le monde sur la bonne voie. Mes doigts sont croisés et je suis sûr que les autres doigts du monde sont croisés pour ce combat. “

Si Conor McGregor se bat le 11 juillet, Owen Roddy dit qu’ils se battent bien, mais laisse entendre que Justin Gaethje est l’adversaire possible.

«Tout le monde pour être honnête, mais vous savez peut-être Gaethje. Il y a beaucoup de discussions sur Gaethje. Je veux dire qu’il est un combattant passionnant. Je voudrais le voir, je suis sûr que vous aimeriez le voir et le reste du monde aimerait le voir. Ouais potentiellement ça, mais pour être honnête, n’importe qui. Je sais que Conor est prêt à partir et tout le monde sera prêt à partir d’ici juillet. »

Gaethje appelle McGregor depuis des mois maintenant. Il a récemment déclaré que l’Irlandais avait la confiance nécessaire pour le combattre enfin. Il ne fait aucun doute que ce serait un combat passionnant et que beaucoup de fans aimeraient voir. Il servirait également de combat d’éliminateur de titre.

Que pensez-vous d’Owen Roddy disant que le plan est de faire combattre Conor McGregor le 11 juillet? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.