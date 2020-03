Pacquiao fait un tout nouveau don après l’épidémie de coronavirus aux Philippines

Le boxeur philippin a eu une grande action altruiste avec ses compatriotes, depuis qu’il a fait don de 50 000 kits de détection de coronavirus.

Boxeur philippin Manny pacquiao a toujours montré qu’il recherchait le meilleur Philippines, dans son rôle d’athlète et de politicien, et maintenant il a eu une action altruiste qui a rendu tout le monde plus reconnaissant au boxeur.

Pacquiao et son grand ami Jack Ma réunis pour donner à l’ensemble de la population des Philippines un total de 50 000 kits de détection coronavirus afin d’empêcher la propagation de la pandémie dans ce lieu.

Jack Ma est fondateur de l’entreprise Ali Baba et il est un grand ami de Manny, une situation qui a permis aux deux personnages d’aider la population entière de Philippines, qui est l’un des nombreux pays touchés par l’épidémie de coronavirus.