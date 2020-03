Paddy Pimblett envisage un appel à l’UFC après sa victoire au premier tour

Paddy Pimblett est retourné dans la cage après 18 mois, a remporté une victoire et a laissé entendre que son transfert souvent discuté à l’UFC pourrait enfin se concrétiser dans un proche avenir.

Pimblett (15-3) a vaincu son adversaire à court préavis Decky Dalton (11-5) par TKO au premier tour vendredi à Cage Warriors 113, et a déclaré qu’il était juste soulagé de reprendre le cours des choses après si longtemps.

“Cela fait si longtemps que nous sortons de la cage, cela fait presque 19 mois maintenant”, a déclaré Pimblett à Edith Labelle de Cage Warriors dans les coulisses de la BEC Arena de Manchester, en Angleterre. «Je voulais juste rentrer. Je voulais me faire frapper au visage et je voulais le frapper au visage, au lieu de simplement me battre dans le gymnase, mais ça s’est parfaitement passé. Je suis sorti indemne, je n’ai aucune marque sur moi. Je pense que j’ai pris un crochet gauche – il m’a frappé avec et ça m’a réveillé. Je suis un peu paresseux au début, il m’a frappé avec le crochet gauche et m’a réveillé, et à partir de là, c’était juste moi. “

Pimblett a semblé proche d’obtenir une soumission via un étranglement à l’arrière, mais a fini par aplatir Dalton et sceller la victoire avec du sol et de la livre. Cela peut ressembler à un changement de plan à mi-combat, mais Pimblett a expliqué qu’il avait prédit l’arrivée à son entraîneur avant d’entrer dans la cage.

“Je l’ai frappé avec un bon deux dans le tuyau, j’ai vérifié un coup de pied et je me suis retrouvé au sommet”, a déclaré Pimblett. «Alors c’était moi, avec facilité, alors. Dès que je récupère, c’est tout. Dès que je suis revenu, je savais que c’était le début de la fin. Comme tout le monde le sait, il y a 18 mois avec ma mauvaise main, je ne pouvais pas terminer le starter (contre Soren Bak), donc avec celui-là je ne me suis pas contenté de serrer, je ne suis pas allé juste pour le starter. Je voulais travailler sur d’autres trucs. J’avais déjà dit à Paul, j’ai dit à mon entraîneur: “Si je le soutiens, je vais l’aplatir et je vais le battre.”

«Chapeau à Decky. Je ne peux pas assez remercier Decky. C’est un vrai combattant. Il est arrivé avec moi avec un préavis de deux semaines, alors que personne d’autre au Royaume-Uni ne le ferait. Peu importe l’Europe, personne d’autre au Royaume-Uni ne le ferait. Donc je respecte Decky, je ne le remercierai jamais assez pour être intervenu et être entré avec moi, mais il y a des niveaux à cela (explétif) et je suis juste au-dessus des niveaux. “

Le combat a clôturé 18 mois de frustration pour Pimblett, qui a subi des blessures et des annulations de combats multiples avant de finalement revenir à Manchester. Mais lorsque l’UFC sur ESPN + 29 à Londres, initialement prévu pour la nuit suivante, a été reporté, Pimblett craignait que sa malchance ne se poursuive.

“Lorsque Molly (le combat de McCann contre l’UFC à Londres) a été annulé, je me suis dit:” Le nôtre est sûrement le prochain. “Je me suis dit:” Je suis l’enfant le moins chanceux de la planète “. Joe Giannetti, qui a manqué de poids pour leur combat prévu en novembre dernier), mes blessures avant cela, puis une semaine, j’étais assis chez nous, regardant le gâteau et pensant: “ Dois-je manger ce gâteau ou continuer à boire cette eau? Gâteau? De l’eau? “J’ai juste continué à boire de l’eau et à garder la foi.”

Cette foi a été remboursée lorsque l’événement s’est finalement déroulé à Manchester, où il a ouvert la carte principale avec une performance dominante. Alors que certains peuvent le relier instantanément à un combat pour le titre contre le champion des poids légers nouvellement couronné Mason Jones, Pimblett a laissé entendre que de plus grandes choses pourraient être au coin de la rue.

“Après une performance dominante comme celle-ci, en un demi-tour, vous ne savez jamais qui va venir appeler, n’est-ce pas?” Dit Pimblett. “Nous sommes ouverts à toutes les offres, nous verrons donc. Je parlais à Joe (McColgan) hier et à Mason auparavant, et s’ils veulent un jour s’en occuper, je suis toujours là. Je vais combattre n’importe qui. Je ne reviendrai à personne, et je me battrai pour cette ceinture, je veux cette ceinture. Mais j’en ai marre des gens qui me demandent: “Quand allez-vous à l’UFC?” Alors, quand le coronavirus arrivera (explétif), nous verrons ce qui se passe. “

Pimblett avait également un mot pour les mesures de sécurité supplémentaires introduites pour l’événement, avec plusieurs examens médicaux, ainsi que des mesures de distanciation sociale, imposées pour le spectacle, ce qui signifiait qu’il avait été empêché de descendre au bord de la cage pour regarder son coéquipier se battre plus tôt dans la nuit.

“Les directives étaient parfaites”, a déclaré Pimblett. «Je ne vois pas comment quelqu’un peut se taper une paupière. Je suis descendu voir un de mes coéquipiers qui avait combattu plus tôt, mais les précautions de santé et de sécurité qui m’ont empêché, on m’a dit que je devais retourner dans les vestiaires, nous ne pouvions pas avoir un certain nombre de personnes là-dedans. Quiconque pense que cela n’est pas sûr est enveloppé dans du coton. En allant dans les magasins, plus de gens se touchent et sont plus proches les uns des autres. Tout le monde est une reine du drame qui dit que ce spectacle aurait dû être annulé.

«J’ai mis mon cœur et mon âme là-dedans et pour que cela soit retiré six jours plus tard, personne n’aurait dit à quel point c’était injuste envers moi ou les autres combattants de cette carte qui essayaient de gagner leur vie et de gagner de l’argent pour Leurs familles. Les gens ne regardent pas au-delà. Nous y mettons tout notre cœur et notre âme et je ne laisserais personne vous enlever cela sans vous donner de coups de pied et crier. (Explétif) coronavirus. “

