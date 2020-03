Paddy Pimblett motivé par les sceptiques avant l’arrivée rapide à la CW 113: «Ce fut un travail léger»

Le week-end dernier, Paddy Pimblett a retrouvé la voie après avoir été écarté par des blessures pendant 18 mois et il admet que le soutien rauque de son adversaire de remplacement à court préavis Decky Dalton l’a motivé avant son affrontement à huis clos à Cage Warriors 113.

Le Liverpudlian a eu plusieurs combats qui se sont effondrés au cours des 18 mois d’inactivité. Célèbre, son combat de novembre avec le finaliste du TUF Joe Giannetti s’est effondré à la dernière minute lorsque l’Américain est entré trop lourd pour leur rencontre à Londres.

L’affiche de Cage Warriors avait trois adversaires différents pour Cage Warriors 113, un événement qui a fait plusieurs victimes à cause du coronavirus. Après que le premier adversaire de Pimblett, Donovan Desmae, se soit retiré du concours, son deuxième adversaire prévu, Davide Martinez, n’a pas pu voyager en raison de la quarantaine italienne. Avec Dalton intervenant dans un délai d’une semaine, “The Baddy” a admis qu’il était simplement heureux d’être de retour.

“C’était génial – vous ne pouviez pas le battre”, a déclaré Pimblett au podcast Eurobash de MMA Fighting.

“Eh bien, vous auriez pu y avoir une foule évidemment, mais [the win] était quelque chose que nous devions faire et nous l’avons fait. Je suis juste maquillé que je suis rentré là-dedans. Cela aurait dû arriver en novembre, mais cela a été reporté, mais cela valait la moitié de l’attente, pour être honnête. Surtout après toute l’incertitude de la semaine. C’était assez fou. »

Après avoir vu le combat de sa coéquipière Molly McCann à l’UFC Londres annulé, Pimblett a commencé à penser que Cage Warriors 113 n’irait pas de l’avant. Il a révélé que la tentation de cesser son régime strict était palpable pendant l’incertitude.

“Le dimanche où Molly [UFC London fight] a été annulé, je pensais que le nôtre était le suivant. J’étais assis dans ma maison à regarder ce gâteau, puis à regarder mon poulet et mes poivrons secs et tous les litres d’eau que je devais boire et je me disais: «Lequel irai-je ici? Est-ce que ça va être? “»

Le combat a ouvert la carte principale de l’événement de Manchester, avec Pimblett faire le travail dans les trois minutes suivant la première cloche. En raison de la quantité de soutien que Dalton avait et de son soutien insistant sur le fait que Pimblett était dans un réveil brutal, le combattant de la prochaine génération a reconnu qu’un élément de satisfaction supplémentaire était venu avec la victoire.

«Cela vous motive bien sûr; cela donne envie d’en faire plus », a expliqué Pimblett.

«Je voulais rester debout plus longtemps avec lui. Il a lancé quelques coups de pied dans la jambe et j’ai vérifié chacun d’eux. Il m’a frappé avec un crochet gauche qui m’a réveillé. Paul [Rimmer] dit toujours que j’ai besoin d’un coup de feu pour me réveiller et c’est tout – il m’a frappé avec un crochet gauche et je me disais: “Son, nous sommes en marche.” Je l’ai frappé avec un un deux au milieu et j’ai pu voir son visage se marquer, alors j’ai pensé: «Oui, nous l’avons ici», mais ensuite il a lancé le coup de pied et est allé dans son dos et à partir de là, c’était un travail léger. »

«J’en ai fini avec ça», a-t-il ajouté. «Je pensais que nous étions debout plus longtemps que nous ne l’étions – nous n’étions debout que pendant 30 secondes, n’est-ce pas? Ça n’a duré que trois minutes, n’est-ce pas? Je ne savais même pas que c’était aussi rapide.

