Paiements Reebok pour l’UFC Rio Rancho: Diego Sanchez gagne autant que les deux têtes d’affiche combinées

L’UFC Fight Night 167 est tombé samedi dernier. nuit (15 février) à l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, et maintenant il est temps de voir qui est rentré chez lui avec la plus grosse part du gâteau de parrainage Reebok.

Le vétéran de longue date des arts martiaux mixtes (MMA), Diego Sanchez, a remporté le plus gros chèque de parrainage du géant des vêtements de sport à hauteur de 20 000 $. Sanchez a remporté son combat contre Michel Pereira par disqualification après que le Brésilien a coupé “The Nightmare” avec un genou illégal au troisième et dernier tour.

Les têtes d’affiche Corey Anderson et Jan Blachowicz ont tous les deux remporté 10 000 $ à Reebok après leur combat Light Heavyweight qui a vu Blachowicz KO “Overtime” au premier tour (voir à nouveau ici).

Mais ce n’est pas tout, jetez un œil au reste des paiements grâce à MMA Junkie.

Jan Blachowicz: 10 000 $ déf. Corey Anderson: 10 000 $

Diego Sanchez: 20 000 $ déf. Michel Pereira: 3 500 $

Montana De La Rosa: 4000 $ déf. Mara Romero Borella: 4 000 $

Brok Weaver: 3500 $ déf. Kazula Vargas: 3 500 $

Ray Borg: 10 000 $ déf. Rogerio Bontorin: 3 500 $

Lando Vannata: 5000 $ def. Yancy Medeiros: 10 000 $

Daniel Rodriguez: 3500 $ def. Tim signifie: 20 000 $

John Dodson: 15 000 $ déf. Nathaniel Wood: 4 000 $

Scott Holtzman: 5000 $ déf. Jim Miller: 20 000 $

Devin Clark: 5000 $ def. Dequan Townsend: 3 500 $

Merab Dvalishvili: 4000 $ déf. Casey Kenney: 3 500 $

Macy Chiasson: 4000 $ déf. Shanna Young: 3 500 $

Raulian Paiva: 3500 $ def. Mark De La Rosa: 5 000 $

Selon la structure de paiement (voir), plus un combattant a accumulé de combats – combiné avec l’UFC et les promotions World Extreme Cagefighting (WEC) et Strikeforce aujourd’hui disparues – plus il obtient de pièces pour remplir ses sports de combat tirelire. Et moins un combattant a de combats sous l’égide d’Endeavour … enfin, moins il en obtient.

Si vous avez un problème avec la structure, prenez-le avec UFC … pas Reebok.

Selon le rapport, les combattants recevront également des redevances et des paiements allant jusqu’à 20 à 30% de toute marchandise liée à l’UFC vendue à sa ressemblance. C’est un excellent moyen pour les «imbéciles» d’Internet d’aider la cause.

